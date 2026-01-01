После "удара" по резиденции Путина: эксперт предположил, что могут готовить россияне
- Россия угрожает ответными ударами за якобы "атаку" на резиденцию Путина, но это может быть прикрытием атаки на нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез.
- Украина отрицает любые действия и назвала заявления России провокацией, чтобы отказаться от мирных переговоров.
Россия угрожает ответными ударами за якобы "атаку" на резиденцию Владимира Путина. Похожее заявление также озвучил белорусский диктатор Александр Лукашенко, сказав, что теперь целью Кремля может быть дом украинского президента.
Скорее всего, россияне пытаются выдать за "удар" – пролет дронов над Валдаем. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что беспилотники могли направляться в военные объекты.
К чему могут готовиться россияне?
По мнению Романа Свитана, целью дронов могло быть Киришинефтеоргсинтез – одно из крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий. Именно его называют "карманным" предприятием Путина, потому что из него российский диктатор получает средства. Поэтому из атаки на завод россияне могли придумать удар по резиденции.
Скорее всего, так Путин хотел прикрыть атаку на НПЗ. Хотя в любом случае атаку на Кириши надо повторить, потому что этот завод перерабатывает 20 миллионов тонн нефти в год. К тому же там есть еще две серьезные цели, к которым можно добраться с нашей территории,
– отметил полковник запаса ВСУ.
Говорится о порту Приморск и порт Усть-Луга. Это основные порты Балтийского моря по переброске нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Говорится о целом комплексе российской нефтяной сферы. Для того, чтобы туда добраться, нужно пролетать над Валдаем.
Это российская ИПСО, которую запустили для определенных задач. Со своей стороны россияне будут продолжать удары по нашей территории, в частности под них будут попадать правительственные кварталы, резиденции и многое другое. Украина пытается прикрыть всю свою территорию, но из-за большого расстояния это не всегда можно сделать,
– добавил Роман Свитан.
Более того, заявления представителей России и Беларуси о якобы подготовке к удару по резиденции Зеленского может быть игрой Кремля. Так хотят заставить Украину перебросить всю ПВО на этот участок, а тогда россияне ударят в другое место. Понятно, что на такую провокацию никто не поведется.
"Атака" на резиденцию Путина: главное
- Россияне заявили о якобы "ударе" ночью 29 декабря. Представитель главы Кремля цинично назвал это "терактом против Путина и усилий Трампа". Он подчеркнул, что доказательства инцидента не будут обнародовать, потому что "атаку" отбили.
- В конце концов в минобороны показали обломки дрона "Колдун-В", который якобы летел в Валдайском районе. Оккупанты утверждают, что у него достаточно большая боевая часть – 6 килограммов. Откуда он летел, куда именно, место его обнаружения – всего этого в ведомстве не объяснили.
- Украина отрицала какую-либо атаку. Заявления врага назвали провокацией, чтобы остановить мирные инициативы Киева и Вашингтона. Теперь Кремль будет иметь причину, чтобы отказаться от дальнейших переговоров.