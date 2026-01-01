Скорее всего, россияне пытаются выдать за "удар" – пролет дронов над Валдаем. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что беспилотники могли направляться в военные объекты.

К чему могут готовиться россияне?

По мнению Романа Свитана, целью дронов могло быть Киришинефтеоргсинтез – одно из крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий. Именно его называют "карманным" предприятием Путина, потому что из него российский диктатор получает средства. Поэтому из атаки на завод россияне могли придумать удар по резиденции.

Скорее всего, так Путин хотел прикрыть атаку на НПЗ. Хотя в любом случае атаку на Кириши надо повторить, потому что этот завод перерабатывает 20 миллионов тонн нефти в год. К тому же там есть еще две серьезные цели, к которым можно добраться с нашей территории,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Говорится о порту Приморск и порт Усть-Луга. Это основные порты Балтийского моря по переброске нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Говорится о целом комплексе российской нефтяной сферы. Для того, чтобы туда добраться, нужно пролетать над Валдаем.

Это российская ИПСО, которую запустили для определенных задач. Со своей стороны россияне будут продолжать удары по нашей территории, в частности под них будут попадать правительственные кварталы, резиденции и многое другое. Украина пытается прикрыть всю свою территорию, но из-за большого расстояния это не всегда можно сделать,

– добавил Роман Свитан.

Более того, заявления представителей России и Беларуси о якобы подготовке к удару по резиденции Зеленского может быть игрой Кремля. Так хотят заставить Украину перебросить всю ПВО на этот участок, а тогда россияне ударят в другое место. Понятно, что на такую провокацию никто не поведется.

"Атака" на резиденцию Путина: главное