Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что российские чиновники даже начали переживать за безопасность российского диктатора Владимира Путина. Вероятнее всего, что реакция Москвы была реальной и не содержала скрытый подтекст.

Каких слов испугались в Кремле и придумали атаку на Путина?

Политтехнолог заметил, что Путин и Дмитрий Медведев могли обидеться на поздравления с Рождеством Владимира Зеленского украинского народа с Рождеством. Важно отметить, что в "атаке" на резиденцию Путина в Кремле обвиняют лично президента Украины, а не всю страну.

То есть россияне обиделись, потому что решили, что Путину грозит опасность. Они перекрутили, будто Зеленский хочет смерти всех россиян. В Кремле действительно испугались,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! В поздравлении с Рождеством Зеленский отметил, что у украинцев есть одна мечта и желание на всех – мир в Украине. Он также сказал, что каждый в Украине просит, чтобы "он скончался" (говорится о российском диктаторе).

Очевидно, что Украина придерживается международных правил и не будет убивать Путина, но россияне восприняли это буквально и действительно напугались.

По мнению Шейтельмана, такая реакция россиян не может свидетельствовать об их скрытом замысле сорвать переговоры, ведь в таком случае они будут перечить сами себе – из Кремля постоянно звучат фразы о "готовности к миру и хороших переговорах между Россией и США".

Кроме того, на Рождество российский диктатор был в "хорошем положении" относительно переговоров с Трампом – президент США заявил, что "Россия хочет видеть Украину успешной". Поэтому портить такое отношение россиянам было бы глупо.

