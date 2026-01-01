Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що російські чиновники навіть почали переживати за безпеку російського диктатора Володимира Путіна. Найімовірніше, що реакція Москви була реальною і не містила прихований підтекст.

Яких слів злякались в Кремлі й вигадали атаку на Путіна?

Політтехнолог зауважив, що Путін і Дмитро Медведєв могли образитись на привітання з Різдвом Володимира Зеленського українського народу. Важливо зазначити, що в "атаці" на резиденцію Путіна в Кремлі звинувачують особисто президента України, а не всю країну.

Тобто росіяни образились, бо вирішили, що Путіну загрожує небезпека. Вони перекрутили, буцімто Зеленський хоче смерті всіх росіян. В Кремлі справді злякались,

– наголосив він.

Зверніть увагу! В привітанні з Різдвом Зеленський зауважив, що в українців є одна мрія та бажання на всіх – мир в Україні. Він також сказав, що кожен в Україні просить, щоб "він сконав" (мовиться про російського диктатора).

Очевидно, що Україна дотримується міжнародних правил і не буде вбивати Путіна, але росіяни сприйняли це буквально і справді налякались.

На думку Шейтельмана, така реакція росіян не може свідчити про їхній прихований задум зірвати переговори, адже в такому випадку вони будуть перечити самі собі – з Кремля постійно лунають фрази про "готовність до миру та хороші переговори між Росією та США".

Крім того, на Різдво російський диктатор був у "хорошому положенні" щодо переговорів з Трампом – президент США заявив, що "Росія хоче бачити Україну успішною". Тому псувати таке відношення росіянам було б нерозумно.

В Росії вигадали атаку на резиденцію Путіна: коротко