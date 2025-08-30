Вночі 30 серпня росіяни завдали ударів ракетами та дронами по Запоріжжю. Через атаку загинула одна людина та є десятки постраждалих.

Про це 24 Каналу повідомила журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, наголосивши, що ця ніч була жахливою для жителів Запоріжжя. Також постраждалі розповіли, що їхні будинки вже декілька разів перебували під ворожими обстрілами.

Важливо В ніч на 30 серпня під російським ударом було 14 областей, – Зеленський

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

"Було, дійсно, страшно, тому що приблизно з 22.00 29 серпня полетіли "мопеди" (БпЛА "Шахеди" – 24 Канал). У Запоріжжя вони літають постійно, і цим вже нас не здивуєш. Але коли чуєш, як він пролітає над твоїм будинком, як наближається цей звук, це дуже впливає на людей", – наголосила вона.

Запоріжжя ворог атакував цієї ночі шістьма безпілотниками. А приблизно о 2.00 30 серпня розпочалась атака балістикою – росіяни випустили сім ракет.

Найжахливіше, що ця атака забрала життя людини. Кількість поранених збільшується – зараз вона становить 29 людей (станом на 13:30 – 24 Канал). Серед них – троє дітей, одна людина перебуває у важкому стані,

– наголосила депутатка Запорізької районної ради.

Постраждалі від атаки 30 серпня перебувають в лікарнях, крім того, шпиталізовано 46 людей, що зазнали поранень від попередніх ударів, адже, за її словами, ворог постійно атакує Запоріжжя.

Зверніть увагу! Окрім Запоріжжя ворог з вечора 29-го та вночі 30 серпня атакував Київ, Харків, Дніпро, Івано-Франківськ, Луцьк та інші регіони України.

"Сьогодні загинула літня жінка. Сусіди розповіли, що вона була маломобільною і що не змогла спуститись до укриття. Це дійсно велика проблема. Журналісти спілкувалися з постраждалими, і серед них була 70-річна мешканка, яка, чекаючи на рятувальників, ховалась у власній ванні, поки палала сусідня квартира. Через хворобу – астму – вона не могла зійти по сходах", – пояснила Аліса Сисоєва.

Крім того, внаслідок російської атаки є дуже значні руйнування. Відомо, що два приватних будинки повністю знищені. Пошкоджено 17 багатоповерхівок та 120 приватних будинків.

Також через удари ворога 25 тисяч абонентів залишились без світла, понад 100 – без газу. Проте влада обіцяє оперативно відновити електро та газопостачання.

На жаль, зазнали руйнації від ударів навіть ті будинки, які раніше були уражені. Постраждала жінка розповіла, що її будинок вже вп'яте був пошкоджений внаслідок російських атак,

– відзначила журналістка.

В Запорізькій області також було дуже гучно, і так – кожного дня. Тільки за останню добу, за словами депутатки, ворога завдав понад 600 ударів.

Що відомо про атаку росіян по Запоріжжю?