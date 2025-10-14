Дедалі частіше лунають заяви, що мобільні вогневі групи фактично не збивають дрони, а їхня ефективність падає. Однією з причин цього може бути інструментарій, який вони використовують.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що противник модернізував свої засоби. Натомість Україні ще потрібно над цим працювати.

Чому збивати дрони стає складніше?

Противник збільшив дію своїх безпілотників. Він підійняв їх на рівень 3 – 4 кілометри. У такому випадку великокаліберний, зенітний кулемет чи артилерія – не розв'яжуть цю проблему. Засоби, які мають мобільні групи є недостатніми.

Уже знайдені підходи пов'язані з дронами-винищувачами, ухвалили рішення, що нам потрібно мати вертолітний загін. Так роблять росіяни, коли ми посилаємо свої ударні дрони до Москви. Вони підіймають загони вертольотів, які летять зграєю та здійснюють вплив на наші засоби.

На це теж треба реагувати, уже є напрацювання, які пов'язані з тим, що дронами можна збивати ворожі гелікоптери,

– зауважив Ігор Романенко.

Безумовно, для того, щоб бути більш ефективним нам потрібно працювати над зброєю, яку ми застосовуємо, здійснювати навчання особового складу. Важливо, щоб це була системна робота за усіма складовими. Мовиться про протиповітряну, протиракетну оборони, зміцнення і підняття цього потенціалу.

Варто наголосити, що питання не тільки в тому, щоб збивати засоби, які на нас летять, а працювати на випередження. Важливо бити по підприємствах, які виробляють дрони, по платформах з яких їх запускають. Тож шлях відомий, питання в тому, наскільки швидко Україна зможе завдати цих ударів.

