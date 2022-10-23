Дрони-камікадзе – не такі складні цілі, проте є нюанси, – Повітряні сили
Росіяни продовжують масовану атаку України дронами-камікадзе. У Повітряних силах зазначили, що ці цілі для збиття не є надто складними. Але на це впливає кілька чинників.
Під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів більше про дрони-камікадзе. Він наголосив на тому, що ці повітряні цілі не так уже й складно збивати.
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Збити дрон легко, але є "але"
Наголошуємо, що запаси ракет у Росії не безлімітні. Тож ворог усе частіше атакує нашу державу саме дронами-камікадзе. І, як свідчить статистика, збивають їх сили ППО надзвичайно ефективно. Водночас на результативність впливає кілька моментів.
Шахід – не така складна ціль. Він має доволі велику відбиваючу поверхню – 2,5 метра розмах крил – балалайка летить. Скажімо, її видно доволі непогано на радарах,
– підкреслив Ігнат.
Водночас він наголосив на умовах, які впливають на збиття БпЛА. За словами Ігната, важливо, щоб у зоні прольоту дрона були засоби, які могли б його збити. У такому випадку радіолокаційні радари його виявляють, після чого здійснюється запуск ракети, яка ліквідує загрозу з неба.
Ворог атакував Миколаївщину дронами
Цієї ночі неспокійно було мешканцям Миколаївської області. Її російські загарбники намагалися атакувати дронами-камікадзе. Як зазначають у Повітряному командуванні "Південь", вдалося збити 11 БпЛА типу "Shahed-136". Відомо, що ще три ліквідували інші підрозділи Сил оборони Півдня.
Останні новини про іранські дрони
- За словами Блінкена, Іран може продовжувати постачати Росії дрони-камікадзе. Він додав, що США уже працюють над протидією зусиллям Тегерану. Також роблять усе можливе, щоб посилити можливості України відбивати ворожі атаки.
- Зеленський вкотре відреагував на атаки дронами. Президент України наголосив, що Іран постачає Росії вбивства за криваві гроші. Зауважимо, що офіційний Тегеран надання БпЛА країні-агресорці продовжує заперечувати.
- Додамо, що Іран вже пригрозив Британії, Німеччині та Франції за те, що країни підтримали розслідування щодо безпілотників.
- Наостанок зазначимо, що напередодні Юрій Ігнат пояснив, для чого нашій державі ударні БпЛА. За його словами, їхня наявність дозволить завдавати симетричних ударів по об'єктах ворога.
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