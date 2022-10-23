Дроны-камикадзе – не такие сложные цели, но есть нюансы, – Воздушные силы

Россияне продолжают массированную атаку Украины дронами-камикадзе. В Воздушных силах отметили, что эти цели для сбития не слишком сложны. Но на это оказывает влияние несколько факторов.

Во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал больше о дронах-камикадзе. Он отметил, что эти воздушные цели не так уж сложно сбивать.

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Сбить дрон легко, но есть "но"

Отмечаем, что запасы ракет в России не безлимитны. Так что враг все чаще атакует наше государство именно дронами-камикадзе. И, как показывает статистика, сбивают их силы ПВО очень эффективно. В то же время, на результативность влияет несколько моментов.

Шахид – не столь сложная цель. У него достаточно большая отражающая поверхность – 2,5 метра размах крыльев – балалайка летит. Скажем, ее видно довольно неплохо на радарах,

– подчеркнул Игнат.

В то же время он отметил условия, влияющие на сбивание БпЛА. По словам Игната, важно, чтобы в зоне пролета дрона были средства, которые могли бы его сбить. В таком случае радиолокационные радары его обнаруживают, после чего производится запуск ракеты, которая ликвидирует угрозу с неба.

Враг атаковал Николаевскую область дронами

Этой ночью неспокойно было жителям Николаевской области. Ее русские захватчики пытались атаковать дронами-камикадзе. Как отмечают в Воздушном командовании "Юг", удалось сбить 11 БпЛА типа "Shahed-136". Известно, что еще три ликвидировали другие подразделения Сил обороны Юга.

Последние новости об иранских дронах

По словам Блинкена, Иран может продолжать поставлять России дроны-камикадзе. Он добавил, что США уже работают над противодействием усилиям Тегерана. Также делают все возможное, чтобы усилить возможность Украины отражать вражеские атаки.

Зеленский снова отреагировал на атаки дронами. Президент Украины подчеркнул, что Иран поставляет России убийства за кровавые деньги. Заметим, что официальный Тегеран предоставление БПЛА стране-агрессору продолжает отрицать.

Иран уже пригрозил Британии, Германии и Франции за то, что страны поддержали расследование в отношении беспилотников.

В заключение отметим, что накануне Юрий Игнат объяснил, для чего нашему государству ударные БпЛА. По его словам, их наличие позволит наносить симметричные удары по объектам врага.

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