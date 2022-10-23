Дроны-камикадзе – не такие сложные цели, но есть нюансы, – Воздушные силы
Россияне продолжают массированную атаку Украины дронами-камикадзе. В Воздушных силах отметили, что эти цели для сбития не слишком сложны. Но на это оказывает влияние несколько факторов.
Во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал больше о дронах-камикадзе. Он отметил, что эти воздушные цели не так уж сложно сбивать.
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Сбить дрон легко, но есть "но"
Отмечаем, что запасы ракет в России не безлимитны. Так что враг все чаще атакует наше государство именно дронами-камикадзе. И, как показывает статистика, сбивают их силы ПВО очень эффективно. В то же время, на результативность влияет несколько моментов.
Шахид – не столь сложная цель. У него достаточно большая отражающая поверхность – 2,5 метра размах крыльев – балалайка летит. Скажем, ее видно довольно неплохо на радарах,
– подчеркнул Игнат.
В то же время он отметил условия, влияющие на сбивание БпЛА. По словам Игната, важно, чтобы в зоне пролета дрона были средства, которые могли бы его сбить. В таком случае радиолокационные радары его обнаруживают, после чего производится запуск ракеты, которая ликвидирует угрозу с неба.
Враг атаковал Николаевскую область дронами
Этой ночью неспокойно было жителям Николаевской области. Ее русские захватчики пытались атаковать дронами-камикадзе. Как отмечают в Воздушном командовании "Юг", удалось сбить 11 БпЛА типа "Shahed-136". Известно, что еще три ликвидировали другие подразделения Сил обороны Юга.
Последние новости об иранских дронах
- По словам Блинкена, Иран может продолжать поставлять России дроны-камикадзе. Он добавил, что США уже работают над противодействием усилиям Тегерана. Также делают все возможное, чтобы усилить возможность Украины отражать вражеские атаки.
- Зеленский снова отреагировал на атаки дронами. Президент Украины подчеркнул, что Иран поставляет России убийства за кровавые деньги. Заметим, что официальный Тегеран предоставление БПЛА стране-агрессору продолжает отрицать.
- Иран уже пригрозил Британии, Германии и Франции за то, что страны поддержали расследование в отношении беспилотников.
- В заключение отметим, что накануне Юрий Игнат объяснил, для чего нашему государству ударные БпЛА. По его словам, их наличие позволит наносить симметричные удары по объектам врага.
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