Думали, що війна може все списати, – ОП про аудит в Міноборони та закупівлю бруківки

Міноборони України провело аудит щодо виплат військовослужбовцям та закупки продуктів. Аудит – це об'єктивна робота, яка дозволяє напрацьовувати претензії до держслужбовців.

Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, у такий спосіб бюджетні фінансування будуть більш прозорими.

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"У нас є об'єктивна робота держаудиту щодо того, щоб перевіряти, як використовувалися гроші. Чому об'єктивна робота? Бо зрозуміло, що деякі очільники певних департаментів чи міністерств чомусь думали, що ця війна може списати все, що завгодно, навіть неефективність керування тими чи іншими процесами", – зауважив посадовець.

Він підкреслив, що після проведеного аудиту потрібно юридично проаналізувати, чи є там склад злочину, чи неефективне керування. Правоохоронні органи покарають посадовців, які займалися корупцією.

"Витрачати гроші на невійськові потреби – це нонсенс"

Михайло Подоляк зазначив, що не центральна влада розпоряджається грошима на місцях. Після реформи децентралізації це робить місцева влада, яка самостійно приймає рішення.

Це нонсенс сьогодні витрачати гроші на невійськові потреби, виходячи з того, що ти є місцевим органом влади і в тебе в рамках децентралізації є право використовувати ці кошти. Це не центральна влада оперує цими грошами. Ми вводили децентралізацію, щоб на місцевому рівні використовували гроші, виходячи з потреб місцевого населення,

– пояснив він.

Влада намагається знайти можливість, щоб через певні законодавчі ініціативи врегулювати це. Однак усе залежить від того, як на місцях, особливо далеко від лінії фронту, розуміють, що сьогодні є пріоритетним.

"Для мене сьогодні пріоритетним є фінансування виключно необхідних питань щодо функціональності на достатньому рівні тих чи інших населених пунктів. Решту треба витрачати на додаткові закупівлі для армії – прямо чи опосередковано", – наголосив радник голови ОПУ.

Зміни будуть внесені, однак це місцевий рівень прийняття рішення. Якщо місцева влада хоче закупити бруківку, то люди повинні висловлювати свій протест, пояснювати владі, що сьогодні є пріоритетніші речі.

Вони мають пояснювати місцевим органам влади, що є необхідні затрати, щоб функціонував той чи інший населений пункт. А є затрати, які не потрібні зараз. Можна їх перенести на після війни. Вони мають тиснути, тому що децентралізація дає їм право активно на це робити – писати про це, говорити, знімати відео. Це правильна модель поведінки в демократичних країнах,

– додав Подоляк.

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