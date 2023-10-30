Понад 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили особам, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.

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"Бойові" заплатили тиловикам

Так, Міноборони провело аудит у 40 військових частинах і з'ясувало, що "бойові" 100 тисяч гривень на загальну суму 6,5 мільйона гривень виплатили військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області. Також ще 60 мільйонів додаткової винагороди отримали бійці у пунктах постійної дислокації у Києві.

Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо,

– зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Крім того, у відомстві зазначили, що чинні правила дозволяють командирам військових частин "надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове завдання" і відповідно призначати виплати додаткової винагороди на власний розсуд. У Міноборони пообіцяли виправити ситуацію і зробити необхідне для того, щоб додаткові винагороди отримували безпосередні учасники бойових дій.

Хто має право на винагороду у 100 тисяч гривень

На додаткову грошову винагороду можуть претендувати ті військовослужбовці, які: