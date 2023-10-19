"Бойові" виплати: хто може на них розраховувати

Винагороду у розмірі 100 тисяч гривень повинні виплачувати військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Також йдеться про тих, хто залучений до заходів з національної безпеки й оборони, відсічі й стримування ворога.

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Зокрема, закон передбачає додаткову грошову винагороду для тих, хто:

  • веде бойові або спеціальні дії на лінії зіткнення у першому ешелоні наступу або контратаки;
  • працює в районі бойових дій та виявляє повітряні цілі ворога;
  • веде повітряний бій або проводить польоти у зоні бойових дій;
  • артилеристи та бійці ракетних військ, які ведуть вогневе ураження противника;
  • перебуває на території противника, включно з тимчасово окупованих територіях;
  • проводить вогневе ураження повітряних або морських цілей;
  • виводить повітряні судна з-під удару противника;
  • перебуває на катері, судні чи кораблі в морській або річковій акваторії поза межами місць базування;
  • надає медичне забезпечення підрозділам у зоні бойових дій;
  • відбиває напад на об'єкти, які перебувають під охороною, звільняє їх від захоплення.

Раніше повідомлялося, що "бойові" виплати враховуються при нарахуванні аліментів.