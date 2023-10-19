"Боевые" выплаты: кто может на них рассчитывать
Вознаграждение в размере 100 тысяч гривен должны выплачивать военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях. Также речь идет о тех, кто вовлечен в меры по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию врага.
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В частности, закон предусматривает дополнительное денежное вознаграждение для тех, кто:
- ведет боевые или специальные действия на линии столкновения в первом эшелоне наступления или контратаки;
- работает в районе боевых действий и выявляет воздушные цели врага;
- ведет воздушное сражение или проводит полеты в зоне боевых действий;
- артиллеристы и бойцы ракетных войск, ведущие огненное поражение противника;
- находится на территории противника, включая временно оккупированные территории;
- производит огненное поражение воздушных или морских целей;
выводит воздушные суда из-под удара противника;
- находится на катере, судне или корабле в морской или речной акватории вне мест базирования;
- предоставляет медицинское обеспечение подразделениям в зоне боевых действий;
- отражает нападение на находящиеся под охраной объекты, освобождает их от захвата.
Ранее сообщалось, что "боевые" выплаты учитываются при начислении алиментов.