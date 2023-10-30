Более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения выплатили лицам, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевые задачи.
Смотрите также ВСУ подтвердили удар по объекту системы ПВО россиян в Крыму
"Боевые" заплатили тыловикам
Так, Минобороны провело аудит в 40 воинских частях и выяснило, что "боевые" 100 тысяч гривен на общую сумму 6,5 миллиона гривен выплатили военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задания в Киевской области. Еще 60 миллионов дополнительного вознаграждения получили бойцы в пунктах постоянной дислокации в Киеве.
Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживает тех, кто под прямым огнем. Манипуляции обнаруживаем, пробелы для злоупотреблений закрываем,
– отметил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.
Кроме того, в ведомстве отметили, что действующие правила позволяют командирам воинских частей "слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое задание" и соответственно назначать выплаты дополнительного вознаграждения по собственному усмотрению. В Минобороны пообещали исправить ситуацию и сделать необходимое для того, чтобы дополнительные вознаграждения получали непосредственные участники боевых действий.
Кто имеет право на вознаграждение в 100 тысяч гривен
На дополнительное денежное вознаграждение могут претендовать те военнослужащие, которые:
- ведут боевые или специальные действия на линии столкновения в первом эшелоне наступления или контратаки;
- работают в районе боевых действий и выявляют воздушные цели врага;
- ведут воздушное сражение или проводит полеты в зоне боевых действий;
- артиллеристы и бойцы ракетных войск, ведущие огненное поражение противника;
- находятся на территории противника, включая временно оккупированные территории;
- производят огненное поражение воздушных или морских целей;
- выводят воздушные суда из-под удара противника;
- находятся на катере, судне или корабле в морской или речной акватории вне мест базирования;
- предоставляют медицинское обеспечение подразделениям в зоне боевых действий;
- отражают нападение на находящиеся под охраной объекты, освобождает их от захвата.