Более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения выплатили лицам, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевые задачи.

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"Боевые" заплатили тыловикам

Так, Минобороны провело аудит в 40 воинских частях и выяснило, что "боевые" 100 тысяч гривен на общую сумму 6,5 миллиона гривен выплатили военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задания в Киевской области. Еще 60 миллионов дополнительного вознаграждения получили бойцы в пунктах постоянной дислокации в Киеве.

Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживает тех, кто под прямым огнем. Манипуляции обнаруживаем, пробелы для злоупотреблений закрываем,

– отметил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

Кроме того, в ведомстве отметили, что действующие правила позволяют командирам воинских частей "слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое задание" и соответственно назначать выплаты дополнительного вознаграждения по собственному усмотрению. В Минобороны пообещали исправить ситуацию и сделать необходимое для того, чтобы дополнительные вознаграждения получали непосредственные участники боевых действий.

Кто имеет право на вознаграждение в 100 тысяч гривен

На дополнительное денежное вознаграждение могут претендовать те военнослужащие, которые: