В ВСУ заявили, что атака по объекту системы ПВО на западном побережье Крыма была успешной. Других деталей об ударе по Крыму в ВСУ не сообщили.

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ВСУ нанесли удар по С-400 возле Луганска

Также в ВСУ сообщили, что 25 октября наши военные уничтожили систему стратегической ПВО С-400 вблизи временно оккупированного Луганска.

Ранее в сети сообщали о ракетном ударе по зенитному ракетному полку россиян в районе Еленовки в Крыму.

В результате атаки якобы были ранены 17 российских военных, а также повреждены 5 автомобилей. Один из автомобилей якобы не подлежит восстановлению.

В минобороны России пока не комментировали информацию об ударе по Крыму.