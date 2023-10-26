OSINT-проект Radio&Nukes опубликовал спутниковые снимки расположения "Бастиона". Очень вероятно, что зенитно-ракетный комплекс К-300П "Бастион-П" расположен на территории авиабазы Черноморского флота России "Херсонес" в Севастополе.
Смотрите также Противокорабельная ракета "Оникс": характеристики оружия, которым враг ударил по Одесчине
Россия расположила "Бастион" на авиабазе "Херсонес"
"Бастион" расположен рядом с бывшим радаром космического наблюдения, обеспечивающим раннее предупреждение нападения баллистических ракет.
В октябре 2014 года Россия после аннексии Крыма Россия объявила, что РЛС "Днепр" под Севастополем будет модернизирована и заступит на боевое дежурство в 2016 году. Однако позже стало известно, что вместо модернизации там будет сооружена новая РЛС "Яхрома".
Место расположения "Бастиона" в Крыму / Фото Radio&Nukes
На это место указывает также OSINT-исследователь D. mojavensis, показывая позицию предполагаемого пуска П-800 "Оникс" на картах.
Где расположен российский "Бастион" в Крыму / Фото Radio&Nukes
OSINT-аналитики выявили позиции для российского "Бастиона" в Севастополе благодаря опубликованным в сети вероятным кадрам запуска ракеты П-800 "Оникс" 22 октября.
Показываем на карте, где Россия расположила "Бастион" в Крыму
Какую угрозу представляет ракета "Оникс"
- Российские военные часто используют ракету "Оникс" для ударов по Югу Украины. Это советская ракета и неизвестно, продолжают ли россияне производить новые партии. Однако в ВСУ не исключают, что Россия могла модернизировать эту ракету.
- Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения кораблей и плавсредств, а не ударов по наземным целям, которые наносит Россия. Особенность ракеты состоит в том, что она летит низко над водой и быстро. Следовательно, силам ПВО очень сложно выявить эту воздушную цель.
- "Ониксы" имеют ограниченную дальность действия – до 600 км в зависимости от высоты пуска.
- Представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что средства против баллистики, которые есть в Украине, возможно, смогли бы справиться с "Ониксами". Речь идет о ЗРК Patriot и SAMP/T.