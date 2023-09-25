Поэтому ПВО Украины практически не способно уничтожать ракеты "Оникс". Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Киев 24", информирует 24 Канал.

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Почему украинская ПВО не может сбивать ракеты "Оникс"

По словам Игната, украинская ПВО хоть и имеет большой опыт и хорошие результаты, но покрыть нашу территорию полностью нельзя средствами средней дальности такими как C-300, NASAMS, IRIS-T. Ракеты "Оникс" – это противокорабельные ракеты.

Спикер Воздушных сил отметил, что задача таких ракет – уничтожать плавсредства.

Береговой комплекс "Бастион" их выпускает. Траектория полета может быть разной. Ракета может преодолевать расстояние около 600 километров, когда опускается вниз перед ударом и прижимается к водной поверхности. Скорость у нее сверхзвуковая. На такой скорости и так низко сбить цель фактически невозможно,

– подчеркнул Игнат.

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Накануне Юрий Игнат объяснил, что "Ониксы" имеют ограниченную дальность действия – до 600 километров в зависимости от высоты. Поскольку это противокорабельное оружие, чем ниже находится точка пуска, тем меньше пролетит ракета. Радиус может уменьшиться вполовину от максимального расстояния.

Таким образом, враг использует все доступное вооружение для атак. Оккупанты выбирают тот тип ракет, который считают наиболее рациональным на том или ином направлении. "Ониксы" помогают им экономить другие "Калибры" или ракеты типа "Х" – эти ракеты могут преодолевать большее расстояние.