О причинах ударов "Ониксами" по Одесской области эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат. В последний раз такие ракеты враг использовал ночью 23 сентября – к сожалению, есть попадания.

Смотрите также Убийца "Москвы" и ракетный суверенитет: почему украинский "Нептун" так ужасает Россию

Особенности ракет "Оникс"

Юрий Игнат объясняет, что у "Ониксов" ограничена дальность действия – до 600 километров в зависимости от высоты. Поскольку это противокорабельное оружие, то чем ниже находится точка пуска, тем меньше пролетит ракета. Радиус может уменьшиться вполовину от максимального расстояния.

Куда могут доставать "Ониксы" – туда они и бьют. Это, напомню, противокорабельная ракета, которая может бить и по береговой линии.

– объяснил Игнат.

Враг использует все доступное вооружение для атак. Оккупанты выбирают тот тип ракет, который считают наиболее рациональным на том или ином направлении. "Ониксы" помогают им экономить другие "Калибры" или ракеты типа "Х" - эти ракеты могут преодолевать большее расстояние.

"Оникс" не может атаковать цели далеко внутри территории Украины, именно поэтому их используют для таковой на Одесскую и Николаевскую области.

Российские атаки украинской территории