Украине следует усилить противовоздушную оборону малого радиуса. Это необходимо для успешного отражения атак ударных БПЛА, сказал во время брифинга спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Увеличилось количество атак "Шахедами"

По словам Игната, ПВО малого радиуса действия способно эффективно в автоматическом режиме уничтожать "Шахеды".

Мы видим увеличение атак именно ударными БпЛА и для их эффективного уничтожения требуется эффективное вооружение. И главное, рациональное вооружение,

– сказал спикер Воздушных сил.

Он подчеркнул, что если сбивать "Шахеды" ракетами, это приведет к определенному дефициту ракет. Именно поэтому нам и нужно усиление для "малого" ПВО.

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