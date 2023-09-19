Как отметил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат, оккупанты запускают разное количество дронов-камикадзе. Бывает, что их с десяток, а бывает – до полусотни.

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Россияне растягивают количество "Шахедов"

Враг буквально растягивает их во времени. Это позволяет рассчитывать атаки так, чтобы их можно было совершать ежедневно. По словам Юрия Игната, оккупанты стремятся не только поразить наши объекты. Это тоже фактор психологического давления на государство.

Украина спит в тревоге или не спит в тревоге, скажем так. И постоянно на это должна реагировать и экономика, и, как сказал, морально-психологическое состояние людей,

– отметил он.

По словам спикера Воздушных сил, оккупанты, вероятно, в дальнейшем будут атаковать. Если будет больше дронов, то, "возможно, будут применять больше".

Тем временем наша задача – уничтожать эти дроны-камикадзе. В то же время он добавил, что для этого нужно наращивать малое ПВО. Ведь установки типа IRIS-T, NASAMS, Patriot требуются для сбивания крылатых ракет, а также уничтожения российской авиации.

Этой ночью сбили 27 "Шахедов"

В Воздушных силах отметили, что в ночь на 19 сентября россияне запустили как дроны-камикадзе, так и баллистическую ракету "Искандер-М".

Что касается "Шахедов", то выпустили 30 с юго-восточного направления, Приморско-Ахтарска. Что касается баллистической ракеты, то ее – с территории временно оккупированного полуострова Крым в направлении Кривого Рога.

В результате боевой работы 27 "Шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня,

– говорят в Воздушных силах.

Обратим внимание на то, что на Львовщину летели сразу 18 дронов-камикадзе. 15 из них удалось уничтожить, а еще три попали в складские помещения.