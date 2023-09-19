Як зазначив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, окупанти запускають різну кількість дронів-камікадзе. Буває, що їх з десяток, а буває – до пів сотні.

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Росіяни розтягують кількість "Шахедів"

Ворог буквально розтягує їх у часі. Це дозволяє розраховувати атаки так, щоб їх можна було здійснювати щоденно. За словами Юрія Ігната, окупанти прагнуть не лише уразити наші об'єкти. Це також фактор психологічного тиску на державу.

Україна спить в тривозі, чи не спить в тривозі, скажімо так. І постійно на це повинна реагувати і економіка, і, як сказав, морально-психологічний стан людей,

– зазначив він.

За словами речника Повітряних сил, окупанти, ймовірно, надалі атакуватимуть. Якщо матимуть більше дронів, то, "можливо, будуть застосовувати більше".

Тим часом наша задача – знищувати ці дрони-камікадзе. Водночас він додав, що для цього потрібно нарощувати мале ППО. Адже установки типу IRIS-T, NASAMS, Patriot потрібні для збиття крилатих ракет, а також знищення російської авіації.

Цієї ночі збили 27 "Шахедів"

У Повітряних силах зазначили, що у ніч проти 19 вересня росіяни запустили як дрони-камікадзе, так і балістичну ракету "Іскандер-М".

Що стосується "Шахедів", то випустили 30 з південно-східного напрямку, Приморсько-Ахтарська. Що стосується балістичної ракети, то її – з території тимчасово окупованого півострова Крим у напрямку Кривого Рогу.

У результаті бойової роботи 27 "Шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня,

– кажуть у Повітряних силах.

Звернімо увагу на те, що на Львівщину летіли відразу 18 дронів-камікадзе. 15 з них вдалося знищити, а ще три влучили у складські приміщення.