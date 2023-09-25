Тому ППО України практично не здатна знищувати ракети "Онікс". Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Київ 24", інформує 24 Канал.

До теми Протикорабельна ракета "Онікс": характеристики зброї, якою ворог вдарив по Одещині

Чому українська ППО не може збивати ракети "Онікс"

За словами Ігната, українська ППО хоч і має великий досвід та хороші результати, але покрити нашу територію повністю не можна засобами середньої дальності такими як C-300, NASAMS, IRIS-T. Ракети "Онікс" – це протикорабельні ракети.

Речник Повітряних сил зауважив, що завдання таких ракет – знищувати плавзасоби.

Береговий комплекс "Бастіон" їх випускає. Траєкторія польоту може бути різною. Ракета може долати відстань близько 600 кілометрів, коли опускається вниз перед ударом і притискається до водної поверхні. Швидкість у неї надзвукова. На такій швидкості та так низько збити ціль фактично неможливо,

– наголосив Ігнат.

Чому Росія часто б’є по Одесі "Оніксами"

Напередодні Юрій Ігнат пояснив, що "Онікси" мають обмежену дальність дії – до 600 кілометрів в залежності від висоти. Оскільки це протикорабельна зброя, то чим нижче знаходиться точка пуску, тим менше пролетить ракета. Радіус може зменшитися вполовину від максимальної відстані.

Таким чином, ворог використовує все доступне озброєння для атак. Окупанти обирають той тип ракет, який вважають найбільш раціональний на тому чи іншому напрямку. "Онікси" допомагають їм економити інші "Калібри" чи ракети типу "Х" – ті ракети можуть долати більшу відстань.