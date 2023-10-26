OSINT-проєкт Radio&Nukes опублікував супутникові знімки розташування "Бастіону". Дуже ймовірно, що зенітно-ракетний комплекс К-300П "Бастіон-П", розташований на території авіабази Чорноморського флоту Росії "Херсонес" у Севастополі.

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Росія розташувала "Бастіон" на авіабазі "Херсонес"

"Бастіон" розташований поруч з колишнім радаром космічного спостереження, який забезпечував раннє попередження нападу балістичних ракет.

У жовтні 2014 року Росія після анексії Криму Росія оголосила, що РЛС "Дніпро" під Севастополем буде модернізована і заступить на бойове чергування у 2016 році. Однак пізніше стало відомо, що замість модернізації там буде споруджено нову РЛС "Яхрома".



Місце розташування "Бастіону" в Криму / Фото Radio&Nukes

На це місце вказує також OSINT-дослідник D. mojavensis, показуючи позицію ймовірного пуску П-800 "Онікс" на мапах.



Де розташований російський "Бастіон" у Криму / Фото Radio&Nukes

OSINT-аналітики виявили позиції для російського"Бастіон" у Севастополі завдяки опублікованим у мережі ймовірним кадрам запуску ракети П-800 "Онікс" 22 жовтня.

Показуємо на карті, де Росія розташувала "Бастіон" у Криму

Яку загрозу становить ракета "Онікс"