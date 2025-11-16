У Німеччині планують аукціон речей жертв Голокосту: вибухнув скандал
- Аукціонний дім Felzmann у Німеччині планував аукціон під назвою "Система терору. Том ІІ" для продажу речей жертв Голокосту, що викликало хвилю обурення.
- Міжнародний комітет Освенціма засудив аукціон як цинічний, вимагаючи його скасування, та підкресливши, що такі матеріали мають зберігатися в музеях чи меморіалах.
У Німеччині організують аукціон з продажем речей жертв Голокосту. Це викликало хвилю обурення і звинувачень у цинізмі.
Аукціонний дім Felzmann у місті Нойс неподалік Дюссельдорфа планував 18 листопада провести торги під назвою "Система терору. Том ІІ". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.
Як аукціон у Німечині викликав хвилю обурення?
На продаж мали надійти десятки особистих речей та документів людей, переслідуваних нацистським режимом.
Міжнародний комітет Освенціма (IAC) рішуче засудив аукціон і закликав його скасувати. Виконавчий віцепрезидент IAC Крістоф Гойбнер назвав подію "цинічною та ганебною", підкресливши, що історія жертв Голокосту "перетворюється на товар для наживи". За його переконання, такі матеріали повинні зберігатися у сім’ях, музеях чи меморіалах, а не опинятися на торгах.
У каталозі Felzmann представлені документи та артефакти періоду 1933 – 1945 років, серед яких:
- нацистські документи про примусову стерилізацію в концтаборі Дахау;
- матеріали щодо підприємств, незаконно конфіскованих у євреїв;
- паспорти та посвідчення тих, хто втік від переслідувань до Чилі чи Аргентини;
- "рятівні документи", включно з формою звільнення в'язня з концтабору Маутгаузен;
- 3 щоденники невідомого польського єврея, який пережив війну.
Особливе обурення викликали поношені жовті зірки Давида та нарукавні пов’язки з цією символікою, які належали жертвам і у колах фахівців вважаються неприйнятними для продажу. Крім того, на аукціоні представлені нацистські пропагандистські матеріали – буклети, плакати та інші предмети епохи Третього Рейху.
Інцидент посилив у Німеччині дискусії щодо етики торгівлі історичними артефактами, особливо тими, що безпосередньо пов’язані з Голокостом. Комітет Освенціма наголосив, що продаж особистих речей жертв є не лише неповагою, а й "комерційною експлуатацією страждання".
