У четвер, 7 серпня, у Темрюцькій затоці Азовського моря трапився небойовий інцидент, який росіяни намагалися приховати. Корабель Чорноморського флоту врізався у цивільний танкер.

Так судно намагалося втекти від українських морських дронів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Як російський корабель врізався в танкер?

Малий ракетний корабель "Вишній Волочок" проєкту 21631 "Буян-М" належить до 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту Росії. На початку серпня він урізався в цивільний танкер "Назан", тікаючи від українських морських дронів.

І хоча росіяни намагалися приховати факт пошкодження корабля в небойовому інциденті, у мережу все ж "спливли" відповідні документи – схема маневрування судна, фото його пошкодження та звіт капітана 1-го рангу Олега Сардіна з деталями аварії.

Документи, що підтверджують зіткнення корабля з танкером / Фото ВЧК-ОГПУ

Аналітики звернули увагу на нюанс – згідно зі звітом, о 03:59 через виявлення у небі групи безпілотників (ймовірно, йдеться саме про українські дрони), кораблю було видано наказ виконати поворот на зворотній курс через лівий борт.

Зіткнення "Вишнього Волочка" лівим бортом із танкером відбулося всього за 6 хвилин – о 04:05. Епізод позначили як "аварію, пов'язану з управлінням корабля".



Схема маневрування корабля під час аварії 7 серпня 2025 року / Фото ВЧК-ОГПУ

До слова, у ніч з 6 на 7 серпня російське міноборони звітувало про збиття до близько 06:00 над Азовським морем 31 дрона, ще 11 цілей нібито знищили над окупованим Кримом.

У документації зазначено про деформацію корпусу малого ракетного корабля та його корпусних конструкцій, а реальні пошкодження можна побачити на фото.

Пошкодження "Вишнього Волочка" після зіткнення / Фото ВЧК-ОГПУ

Що відомо про ураження корабля проєкту "Буян-М"?