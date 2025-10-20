Вранці 20 жовтня в аеропорту Гонконга трапилася надзвичайна ситуація. Вантажний Boeing 747 при посадці з'їхав зі злітної смуги, врізався у патрульний автомобіль і зіштовхнув його в море. Сам літак теж частково занурився у воду.

Внаслідок аварії загинули двоє працівників аеропорту, які перебували в автомобілі, – одного витягли вже мертвим з води, а інший помер у лікарні. Усі четверо членів екіпажу літака врятувалися, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що відомо про аварію в аеропорту Гонконга?

Літак належав турецькому вантажному перевізнику ACT Airlines і виконував рейс від імені компанії Emirates, повідомили в заяві авіакомпанії з Дубая.

Причини аварії наразі з'ясовують. Серед версій розглядають погодні умови, стан злітної смуги, технічний стан літака та дії екіпажу.

В аеропорту стверджують, що патрульний автомобіль охорони рухався уздовж дороги за межами злітної смуги у звичній зоні патрулювання і "точно не виїжджав на смугу". Літак раптово різко повернув ліворуч після приземлення, перш ніж врізатися в автомобіль.

Сервіс FlightRadar24 повідомив, що літаку, який потрапив в аварію, було 32 роки, і раніше він використовувався як пасажирський, а потім був переобладнаний у вантажний.

Адміністрація аеропорту надасть допомогу родинам загиблих. Один із них працював в аеропорту 12 років, інший – 7 років. Це найсмертельніша авіакатастрофа в Гонконзі з 1999 року, коли літак China Airlines розбився під час посадки. Тоді загинуло троє з 315 людей на борту.

