Найсмертельніша аварія за 25 років: у Гонконгу літак зірвався у море одразу після посадки
- Вантажний Boeing 747 з'їхав зі злітної смуги в аеропорту Гонконгу та врізався у патрульний автомобіль, зіштовхнувши його в море.
- Загинули двоє працівників аеропорту.
Вранці 20 жовтня в аеропорту Гонконга трапилася надзвичайна ситуація. Вантажний Boeing 747 при посадці з'їхав зі злітної смуги, врізався у патрульний автомобіль і зіштовхнув його в море. Сам літак теж частково занурився у воду.
Внаслідок аварії загинули двоє працівників аеропорту, які перебували в автомобілі, – одного витягли вже мертвим з води, а інший помер у лікарні. Усі четверо членів екіпажу літака врятувалися, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
Що відомо про аварію в аеропорту Гонконга?
Літак належав турецькому вантажному перевізнику ACT Airlines і виконував рейс від імені компанії Emirates, повідомили в заяві авіакомпанії з Дубая.
Причини аварії наразі з'ясовують. Серед версій розглядають погодні умови, стан злітної смуги, технічний стан літака та дії екіпажу.
В аеропорту стверджують, що патрульний автомобіль охорони рухався уздовж дороги за межами злітної смуги у звичній зоні патрулювання і "точно не виїжджав на смугу". Літак раптово різко повернув ліворуч після приземлення, перш ніж врізатися в автомобіль.
Сервіс FlightRadar24 повідомив, що літаку, який потрапив в аварію, було 32 роки, і раніше він використовувався як пасажирський, а потім був переобладнаний у вантажний.
Адміністрація аеропорту надасть допомогу родинам загиблих. Один із них працював в аеропорту 12 років, інший – 7 років. Це найсмертельніша авіакатастрофа в Гонконзі з 1999 року, коли літак China Airlines розбився під час посадки. Тоді загинуло троє з 315 людей на борту.
Вантажний літак опинився на воді: дивіться відео
