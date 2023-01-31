Австрія та Угорщина вирішили не надсилати зброю в Україну, – ЗМІ

У той час, коли країни Заходу передають Збройним Силам озброєння, аби ця війна якомога скоріше закінчилась, Австрія та Угорщина вирішують обрати діаметрально протилежну тактику. Про це стало відомо після зустрічі міністрів оборони обох країн.

Власне, відповідну заяву міністри оборони Австрії та Угорщини – Клаудія Таннер та Крістоф Салай-Бобровницький – зробили у понеділок, 30 січня, на зустрічі в Будапешті. Пояснили вони це тим, що не хочуть, аби війна між Україною та Росією загострювалась.

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Позиція Австрії та Угорщини щодо війни "чітка"

Що у Відні, що в Будапешті не втомлюються говорити, що стоять "на боці миру", не будуть передавати зброю та цим засвідчують свою чітку позицію щодо війни.

Водночас варто сказати, що ці країни продовжують допомагати біженцям, які втікають від смерті, хоча це все ж більше стосується Австрії, аніж Угорщини, оскільки Будапешт часто відмовляє у притулкові людям, які приїжджають з України.

Скандальні заяви Орбана та безрезультатність тактики "умиротворення агресора"

До цієї теми можна лише згадати інші скандали, пов'язані з прокремлівською позицією Угорщини, та пересвідчитись, що вище керівництво цієї країни транслює путінські наративи. Власне, не так давно прем'єр Віктор Орбан назвав Україну "нічийною землею", порівнявши її з Афганістаном. На це миттєво відреагували в МЗС України. Зокрема, там зазначили, що викликали угорського посла для відвертої розмови.

Окрім того, Орбан не втомлюється повторювати, що Росія є "великою державою" та Путін не може дозволити собі програти війну проти України. Тут лише можна згадати нещодавні міркування Бориса Джонсона стосовно цього. Колишній прем'єр Британії упевнений у тому, якби Україну вчасно прийняли в НАТО, а Європа не проводила політику "умиротворення агресора", то подій після 24 лютого не було б. Його заява є найкращою відповіддю на рішення Відня та Будапешта не надавати нам озброєння.

Кількість запитів на притулок в Австрії минулого року зросла втричі – себто аж до 108 490 заяв. А в Угорщині зареєстрували всього 46 запитів, тому що країна відмовляється реєструвати біженців. І відбувається це всупереч законодавству Європейського Союзу.