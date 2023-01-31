Австрия и Венгрия решили не отправлять оружие в Украину, – СМИ

В то время, когда страны Запада передают ВСУ вооружения, чтобы эта война как можно скорее закончилась, Австрия и Венгрия решают выбрать диаметрально противоположную тактику. Об этом стало известно после встречи министров обороны обеих стран.

Собственно, соответствующее заявление министры обороны Австрии и Венгрии – Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий – сделали в понедельник, 30 января, на встрече в Будапеште. Объяснили это тем, что не хотят, чтобы война между Украиной и Россией обострялась.

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Позиция Австрии и Венгрии относительно войны "четкая"

И в Вене, и в Будапеште не устают говорить, что стоят "на стороне мира", не будут передавать оружие и этим показывают свою четкую позицию относительно войны.

В то же время следует сказать, что эти страны продолжают помогать беженцам, которые бегут от смерти, хотя это все же больше касается Австрии, чем Венгрии, поскольку Будапешт часто отказывает в приюте людям, приезжающим из Украины.

Скандальные заявления Орбана и безрезультатность тактики "умиротворения агрессора"

В связи с этим можно упомянуть другие скандалы, связанные с прокремлевской позицией Венгрии, и убедиться, что высшее руководство этой страны транслирует путинские нарративы. Собственно, не так давно премьер Виктор Орбан назвал Украину "ничейной землей", сравнив ее с Афганистаном. На это мгновенно отреагировали в МИД Украины. В частности, там отметили, что вызвали венгерского посла для откровенного разговора.

Кроме того, Орбан не устает повторять, что Россия "великое государство" и Путин не может позволить себе проиграть войну против Украины. Здесь только можно вспомнить недавние размышления Бориса Джонсона по этому поводу. Бывший премьер Британии уверен в том, если бы Украину вовремя приняли в НАТО, а Европа не проводила политику "умиротворения агрессора", то после 24 февраля войны не было бы. Его заявление является лучшим ответом на решение Вены и Будапешта не давать нам вооружений.

Количество запросов на убежище в Австрии в прошлом году выросло в три раза – то есть до 108 490 заявлений. А в Венгрии зарегистрировали всего 46 запросов, потому что страна отказывается регистрировать беженцев. И происходит это вопреки законодательству Европейского Союза.