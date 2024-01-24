Азербайджан заявив про припинення роботи в ПАРЄ: що зробила асамблея

Азербайджан призупиняє взаємодію з ПАРЄ. Делегація пояснила офіційну позицію Баку.

Делегація Азербайджану повідомила про призупинення роботи у Парламентській асамблеї Ради Європи. Цю заяву вона зробила перед початком пленарного засідання, на якому мало розглядатися питання її повноважень.

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Яка позиція Азербайджану

Азербайджанська делегація заявила про присутність у ПАРЄ "нестерпної атмосфери расизму, азербайджанофобії та ісламофобії".

Ніхто у світі, зокрема й ті, хто сидить у цій залі, не можуть говорити з Азербайджаном мовою погроз і шантажу,

– мовиться у повідомленні.

Також азербайджанські депутати звинуватили "певні упереджені групи" у використанні принципів ПАРЄ для просування своїх інтересів. На їхню думку, сама ПАРЄ стала платформою для нападок на деяких її членів. Представники Азербайджану назвали ініціативу щодо оскарження повноважень делегації "частиною цієї порочної кампанії".

Ми також розглядаємо цю ініціативу як навмисну і неприйнятну спробу необґрунтованого втручання в поточний виборчий процес в Азербайджані та яскравий приклад підступних дій з підриву функціонування демократичних інститутів у нашій країні,

– додали азербайджанські депутати.

Що зробила ПАРЄ

У результаті до Азербайджану застосували санкції. ПАРЄ ухвалила рішення про незатвердження повноважень азербайджанської делегації. За це проголосували 76 депутатів, а 10 виступили проти.

Нардеп Олексій Гончаренко написав у своїх соцмережах, що українська делегація за це рішення не голосувала.

Відтепер ПАРЄ працюватиме без участі азербайджанських депутатів. Баку має допустити моніторингові та передвиборчі місії ПАРЄ. Доки Азербайджан не виконає своє зобов’язання з виконання рішення регламенту ПАРЄ, список азербайджанських депутатів не затвердять.

Що цьому передувало

, зимова сесія ПАРЄ почалася 22 січня у Страсбурзі. Вона триватиме до 26 січня.

Нещодавно глава німецької делегації у ПАРЄ Франк Шваббе звинуватив Азербайджан у переслідуванні опозиції, а також у масових порушеннях прав людини в Карабаху. На його думку, на Баку можна вплинути лише обмеженням прав азербайджанських депутатів у ПАРЄ.

Відомо, що Азербайджан не запросив до Баку представників ПАРЄ на позачергові президентські вибори, хоча мав би це зробити як член організації. Самі виборчі процеси заплановані на 7 лютого 2024 року.