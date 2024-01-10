Президентом Міграційного комітету стане чинний нардеп. Відповідне рішення можуть затвердити на січневій сесії ПАРЄ.

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Хто очолить Міграційний комітет ПАРЄ

"Я стану президентом Комітету ПАРЄ з міграції та біженців", – повідомив Олексій Гончаренко.

Також зазначив, що рішення вже прийнято. Додав, що на січневій сесії ПАРЄ воно буде формально затверджено.

Це вперше в історії ПАРЄ українець стане Президентом Міграційного комітету. Це дуже важливо. Особливо, коли мільйони українців живуть в Європі,

– підкреслив Гончаренко.

Додав, що президентство в Комітеті також означає стати членом Бюро – керівного органу ПАРЄ.

"Дуже важливі новини. Дякую європейським колегам за підтримку та довіру!" – написав Гончаренко.

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