Президентом Миграционного комитета станет действующий народный депутат. Соответствующее решение может быть утверждено на январской сессии ПАСЕ.

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Кто возглавит Миграционный комитет ПАСЕ

"Я стану президентом Комитета ПАСЕ по миграции и беженцах", – сообщил Алексей Гончаренко.

Также отметил, что решение уже принято. Добавил, что на январской сессии ПАСЕ оно будет формально утверждено.

Это впервые в истории ПАСЕ украинец станет президентом Миграционного комитета. Это очень важно. Особенно, когда миллионы украинцев живут в Европе,

– подчеркнул Гончаренко.

Добавил, что президентство в Комитете также означает стать членом Бюро – руководящего органа ПАСЕ.

"Очень важные новости. Спасибо европейским коллегам за поддержку и доверие!" – написал Гончаренко.

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