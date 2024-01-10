Президентом Миграционного комитета станет действующий народный депутат. Соответствующее решение может быть утверждено на январской сессии ПАСЕ.
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Кто возглавит Миграционный комитет ПАСЕ
"Я стану президентом Комитета ПАСЕ по миграции и беженцах", – сообщил Алексей Гончаренко.
Также отметил, что решение уже принято. Добавил, что на январской сессии ПАСЕ оно будет формально утверждено.
Это впервые в истории ПАСЕ украинец станет президентом Миграционного комитета. Это очень важно. Особенно, когда миллионы украинцев живут в Европе,
– подчеркнул Гончаренко.
Добавил, что президентство в Комитете также означает стать членом Бюро – руководящего органа ПАСЕ.
"Очень важные новости. Спасибо европейским коллегам за поддержку и доверие!" – написал Гончаренко.
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ПАСЕ признала Россию диктатурой, а Путина – нелегитимным
- 13 октября 2023 года глава МИД сообщил о мощной резолюции ПАСЕ.
- Дмитрий Кулеба отметил, что Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой.
- Более того, ПАСЕ призвала все государства Совета Европы признать Владимира Путина нелегитимным после завершения нынешнего срока.