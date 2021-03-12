Азербайджан і Вірменія одночасно проведуть паралельні військові навчання

У Вірменії анонсували, що проводитимуть військові навчання. Разом з цим, оперативно-тактичні навчання із залученням військ збирається провести і Азербайджан.
Джерело:Міноборони Вірменії
Навчання мають початися вже з наступного тижня, від 15 березня. Вони відбудуться під керівництво міністрів оборони країн.
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Навчання у Вірменії
У вірменському Міністерстві оборони заявили, що тактичні й професійні маневри на всіх оперативних напрямках із залученням комбінованих збройних груп та спеціальних сил проводитимуть згідно з планом.
В навчаннях візьмуть участь:
- 7 500 солдатів,
- 200 ракетних та артилерійських установок,
- понад 150 антитанкових установок,
- приблизно 100 броньованих автомобілів,
- понад 90 установок протиповітряної оборони та літаки.
Навчання в Азербайджані
10 березня Міністерство оборони Азербайджану також анонсувало про плани провести військові навчання 15 – 18 березня.
До навчань залучать:
- до 10 000 солдатів,
- майже 100 танків та інших типів броньованих автомобілів,
- до 200 ракетних та артилерійських установок різного калібру,
- до 30 літаків та дронів різних типів.
Конфлікт Вірменії та Азербайджану: головне
- Збройний конфлікт між державами відновився наприкінці вересня 2020 року. Бойові дії тривали впродовж 44 днів.
- Згодом Баку та Єреван підписали угоду про перемир'я.
- У Вірменії її сприйняли як капітуляцію. Люди вийшли на протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
- В Азербайджані натомість влаштували парад перемоги.
- 12 грудня 2020 року стався перший випадок порушення режиму припинення вогню з моменту завершення конфлікту.
- Пашинян вважає, що конфлікт досі не вичерпаний, бо сторони не домовилися щодо обміну полоненими та тілами загиблих.