Азербайджан і Вірменія одночасно проведуть паралельні військові навчання

12 березня 2021 , 16:23
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У Вірменії анонсували, що проводитимуть військові навчання. Разом з цим, оперативно-тактичні навчання із залученням військ збирається провести і Азербайджан.

Джерело:

Міноборони Вірменії

Навчання мають початися вже з наступного тижня, від 15 березня. Вони відбудуться під керівництво міністрів оборони країн.

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Навчання у Вірменії

У вірменському Міністерстві оборони заявили, що тактичні й професійні маневри на всіх оперативних напрямках із залученням комбінованих збройних груп та спеціальних сил проводитимуть згідно з планом.

В навчаннях візьмуть участь:

  • 7 500 солдатів,
  • 200 ракетних та артилерійських установок,
  • понад 150 антитанкових установок,
  • приблизно 100 броньованих автомобілів,
  • понад 90 установок протиповітряної оборони та літаки.

Навчання в Азербайджані

10 березня Міністерство оборони Азербайджану також анонсувало про плани провести військові навчання 15 – 18 березня.

До навчань залучать:

  • до 10 000 солдатів,
  • майже 100 танків та інших типів броньованих автомобілів,
  • до 200 ракетних та артилерійських установок різного калібру,
  • до 30 літаків та дронів різних типів.
Довідка. 9 листопада 2020 року сторони конфлікту в Нагірному Карабаху уклали за посередництва Росії мирну угоду, яка завершила шеститижневу війну. Згідно з документом, у зону конфлікту відправили 2 тисячі російських миротворців.

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  • Збройний конфлікт між державами відновився наприкінці вересня 2020 року. Бойові дії тривали впродовж 44 днів.
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  • У Вірменії її сприйняли як капітуляцію. Люди вийшли на протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
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