Балан підтвердив 2 самогубства у військовій частині в Дніпрі, де сталася трагедія

У військовій частині Національної гвардії у Дніпрі, в якій Артем Рябчук розстріляв своїх побратимів, раніше вже траплялися трагічні випадки. Мовиться про 2 самогубства.

Цю інформацію підтвердив командувач Нацгвардії Микола Балан. Через стрілянину, яка сталася у Дніпрі в ніч проти 27 січня, він подав у відставку.

Детальніше Артем Рябчук розстріляв нацгвардійців на "Південмаші": все, що відомо про трагедію

Що сказали у Нацгвардії

За словами Балана, він доручив підлеглим підготувати аналіз по військовій частині, в якій трапилася трагедія. Йому доповіли, що там справді були випадки самогубств. Сталися вони у 2018 або 2019 році. За попередньою інформацією, мовиться про 2 військових. Командувач Нацгвардії уточнив, що вони "зробили це ледь не на камеру". Інших подробиць він не повідомляв.

Про які випадки може мовитися

За інформацією "Інформатора", у січні 2018 року У Дніпрі на території складів військової частини №3021 застрелився 19-річний солдат строкової служби з Кропивницького. Момент загибелі зафіксували камери відеоспостереження. Солдат самотужки вкоротив собі віку.

Пізніше видання писало, що 12 липня 2019 року на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі виявили тіло 20-річного нацгвардійця. Його знайшли на доріжці біля поста на південній стороні підприємства. Поруч лежав автомат Калашникова.

Стрілянина на "Південмаші": коротко