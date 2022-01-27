Балан підтвердив 2 самогубства у військовій частині в Дніпрі, де сталася трагедія
Джерело:24 канал
У військовій частині Національної гвардії у Дніпрі, в якій Артем Рябчук розстріляв своїх побратимів, раніше вже траплялися трагічні випадки. Мовиться про 2 самогубства.
Цю інформацію підтвердив командувач Нацгвардії Микола Балан. Через стрілянину, яка сталася у Дніпрі в ніч проти 27 січня, він подав у відставку.
Детальніше Артем Рябчук розстріляв нацгвардійців на "Південмаші": все, що відомо про трагедію
Що сказали у Нацгвардії
За словами Балана, він доручив підлеглим підготувати аналіз по військовій частині, в якій трапилася трагедія. Йому доповіли, що там справді були випадки самогубств. Сталися вони у 2018 або 2019 році. За попередньою інформацією, мовиться про 2 військових. Командувач Нацгвардії уточнив, що вони "зробили це ледь не на камеру". Інших подробиць він не повідомляв.
Про які випадки може мовитися
- За інформацією "Інформатора", у січні 2018 року У Дніпрі на території складів військової частини №3021 застрелився 19-річний солдат строкової служби з Кропивницького. Момент загибелі зафіксували камери відеоспостереження. Солдат самотужки вкоротив собі віку.
- Пізніше видання писало, що 12 липня 2019 року на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі виявили тіло 20-річного нацгвардійця. Його знайшли на доріжці біля поста на південній стороні підприємства. Поруч лежав автомат Калашникова.
Стрілянина на "Південмаші": коротко
- Моторошний інцидент трапився у Дніпрі вночі проти 27 січня. 20-річний Артем Рябчук відкрив стрілянину по своїх побратимах-нацгвардійцях. Жертвами нападу стали 5 людей, серед них – цивільна.
- У ДБР вже відкрили справу за статтями про умисне вбивство, викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї й бойових припасів, а також дезертирство.
- Вже відомо, що хлопцю проситимуть запобіжний захід без можливості внесення застави. Раніше у МВС розповіли, що нападнику може загрожувати довічне ув'язнення.