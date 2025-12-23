Скинутий президент Сирії Асад живе розкішне та безкарне життя у Москві, – NYT

Повалений сирійський диктатор Башар Асад разом із родиною після втечі з Сирії оселився в Москві. Там він веде розкішний спосіб життя під повною охороною російських спецслужб.

Родина живе у розкішному будинку та відвідує найкращі заклади Росії. Про це повідомляє The New York Times, передає 24 Канал.

Дивіться також Скинутий президент Сирії Асад вчиться на офтальмолога у Москві, – The Guardian

Що відомо про життя Асада у Росії?

За інформацією видання, після екстреної евакуації сім'я поваленого сирійського диктатора спочатку зупинилася в готелі Four Seasons, де вартість проживання у люксових апартаментах сягає 13 тисяч доларів на тиждень.

Згодом Башар Асад переїхав до двоповерхового пентхауса в одному з найвищих хмарочосів Москви, а пізніше – на приватну віллу в елітному районі Рубльовка.

Весь цей час родину охороняють співробітники російських спецслужб, які також суворо контролюють їхній інформаційний простір. Зокрема, після публікації відео прогулянки Москвою 24-річним сином Асада Хафезом російська влада оперативно змусила його видалити допис і припинити публічну активність.

У Москві також перебуває брат Башара Асада Махер, якого підозрюють у воєнних злочинах і наркотрафіку. Очевидці повідомляють, що його помічали в елітних районах столиці, де він намагається залишатися непомітним.

Зверніть увагу! Джерела зазначають різний підхід братів до колишніх підлеглих: Махер нібито допомагає своїм офіцерам облаштуватися в Росії, тоді як Башар Асад після втечі фактично залишив своє оточення без підтримки.

Попри зміну статусу сім'ї, діти Асада продовжують звичне життя. Зокрема, його донька Зейн у червні отримала диплом Московського державного інституту міжнародних відносин, на церемонії були присутні члени родини.

Що відомо про втечу Асада з Сирії?