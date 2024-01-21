Башкирів ніхто не підтримав: активіст із Башкортостану пояснив, як виникли протести в регіоні

У січні 2024 року в Башкортостані пройшли наймасовіші протести від початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак через те, що протестувальників не підтримали російські опозиціонери, ця протидія Кремлю не змогла розвинути свій успіх.

Про це 24 Каналу розповів башкирський політичний діяч Руслан Раббасов. Він переконаний, що вирок у справі Фаїля Алсинова був політично вмотивованим і що ні до якого "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" активіст не був причетним.

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Чому почались протести в Башкортостані

Протягом останніх років очільник башкортостанського відділу "Єдіной Росії" та президент Башкортостанської республіки Раді Хабіров активно працював над тим, щоб переслідувати тамтешніх діячів національного руху.

Ще 2020 року в Росії визнали "екстремістською" організацію "Башкорт" – одну з найважливіших незалежних організацій башкирів, що боролася за культурні та політичні свободи для Башкортостану. Це сталося з ініціативи Хабірова, яка супроводжувалась численними "посадками" очільників Башкорту.

Єдиним лідером цієї організації, що залишився на свободі, був Фаїль Алсинов, який в останні роки відійшов від політичної діяльності. Втім, він не міг змовчати, бачачи чергові утиски башкирів, зокрема – масштабну мобілізацію на війну проти України в регіоні, а також зловживання влади у наданні дозволів на розробку корисних копалин Башкортостану, які шкодили екології краю.

"На одному з протестів (проти геологорозвідувальних робіт у Башкортостані – 24 Канал) Алсинов виступив із промовою. В його словах не було нічого, що можна було б засуджувати, але Хабіров причепився до цього виступу", – зазначив активіст.

Російські правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Алсинова, який є також відомим за межами башкирського руху, адже був одним з очільників успішних протестів проти розробок на горі Куштау у 2020 році. Тоді його ініціативу підтримували не лише башкири, а й татари, а також – етнічні росіяни.

Тому коли проти Алсинова відкрили сфабриковану справу "за розпалювання міжнаціональної ворожнечі", башкири виступили на його захист. За активіста заступилася значна частина місцевої інтелігенції: колишні політики, вчителі та митці, не кажучи вже про звичайних башкирців.

На суд підтримати Алсинова прийшли 5 тисяч людей. Жоден інший ув'язнений російський опозиціонер на зразок Володимира Кара-Мурзи, Іллі Яшина чи Алєксєя Навального не мав такої підтримки народу на судовому засіданні,

– переконаний Раббасов.

Кремль злякався такого вияву громадської думки й не став виголошувати вирок в цей день, паралельно почавши тиск на башкирську громадськість та погрожуючи тим, хто підтримує Алсинова, арештами. Зрештою, російські силовики дійсно затримали напередодні наступного засідання суду близько 10 – 12 людей.

Але на наступний день судового засідання підтримати Алсинова прийшло ще більше людей, близько 7 тисяч. Утім, Москва вирішила, що таку людину не можна залишати на свободі через її вагомий авторитет і раніші виступи проти мобілізації. На цьому тлі суд навіть посилив вирок порівняно із запитом прокуратури, зобов'язавши Алсинова відбути 4 роки в колонії загального режиму.

Цей вирок і розлютив башкирців, які намагалися заблокувати вивезення Алсинова до в'язниці, через що почалися сутички протестувальників з ОМОНом. На цьому тлі Москва надіслала в регіон своїх слідчих та ФСБшників задля посилення репресій.

Чому протестам у Башкортостані не вдалося досягти більшого

Башкири, що вийшли на вулиці в січні 2024 року, очікували, що їх підтримають й інші народи Росії, зокрема – російська ліберальна опозиція, яка декларує своє прагнення усунути режим Владіміра Путіна.

"Але коли (у російської опозиції – 24 Канал) з'явилась можливість вивести людей на вулиці, ніякої підтримки нам не надали. Башкири залишились сам на сам, і зараз ми не зможемо зробити щось самі", – поділився представник башкортостанського руху.

Серед башкирів існує запит на незалежність свого народу, однак станом на сьогодні говорити про це небезпечно, враховуючи рівень репресій у регіоні. Але башкири не забули про свою багатовікову боротьбу проти Російської імперії.

І тому коли Росію охопить велика смута й вона почне "розвалюватись", від поразок в Україні, Башкортостан зможе нарешті реалізувати своє прагнення до незалежності, як це зробили у 1991 році колишні радянські республіки.

Де ще в Росії можуть розпочатися протести