Башкиров никто не поддержал: активист из Башкортостана объяснил, как возникли протесты в регионе

В январе 2024 года в Башкортостане прошли самые массовые протесты с начала полномасштабного вторжения России. Однако из-за того, что протестующих не поддержали российские оппозиционеры, это противодействие Кремлю не смогло развить свой успех.

Об этом 24 Каналу рассказал башкирский политический деятель Руслан Раббасов. Он убежден, что приговор по делу Фаиля Алсынова был политически мотивированным и что ни к какому "разжиганию межнациональной розни" активист не был причастен.

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Почему начались протесты в Башкортостане

В последние годы глава башкортостанского отдела "Единой России" и президент Башкортостанской республики Ради Хабиров активно работал над тем, чтобы преследовать тамошних деятелей национального движения.

Еще в 2020 году в России признали "экстремистской" организацию "Башкорт" – одну из важнейших независимых организаций башкиров, боровшуюся за культурные и политические свободы для Башкортостана. Это произошло по инициативе Хабирова, сопровождавшейся многочисленными "посадками" глав Башкорта.

Единственным лидером этой организации, остававшимся на свободе, был Фаиль Алсынов, в последние годы отошедший от политической деятельности. Впрочем, он не мог смолчать, видя очередные притеснения башкиров, в частности – масштабную мобилизацию на войну против Украины в регионе, а также злоупотребления властями в предоставлении разрешений на разработку полезных ископаемых Башкортостана, которые вредили экологии края.

"На одном из протестов (против геологоразведочных работ в Башкортостане – 24 Канал) Алсынов выступил с речью. В его словах не было ничего, что можно было бы осудить, однако Хабиров придрался к этому выступлению", – отметил активист.

Российские правоохранители открыли уголовное производство против Алсынова, известного также за пределами башкирского движения, как один из руководителей успешных протестов против разработок на горе Куштау в 2020 году. Тогда его инициативу поддерживали не только башкиры, но и татары, а также этнические русские.

Поэтому, когда против Алсынова открыли сфабрикованное дело "за разжигание межнациональной розни", башкиры выступили в его защиту. За активиста вступилась значительная часть местной интеллигенции: бывшие политики, учителя и художники, не говоря уже об обычных башкирах.

На суд поддержать Алсынова пришли 5 тысяч человек. Ни один другой заключенный российский оппозиционер наподобие Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина или Алексея Навального не имел такой поддержки народа на судебном заседании,

– убежден Раббасов.

Кремль испугался такого проявления общественного мнения и не стал выносить приговор в этот день, параллельно начав давление на башкирскую общественность и угрожая поддерживающим Алсынова арестами. И российские силовики действительно задержали около 10 – 12 человек накануне следующего заседания суда.

Но на следующий день судебного заседания поддержать Алсынова пришло еще больше людей, около 7 тысяч. Однако Москва решила, что такого человека нельзя оставлять на свободе из-за его весомого авторитета и более ранних выступлений против мобилизации. На этом фоне суд даже ужесточил приговор по сравнению с запросом прокуратуры, обязав Алсынова отбыть 4 года в колонии общего режима.

Этот приговор и разозлил башкирцев, попытавшихся заблокировать вывоз Алсынова в тюрьму, из-за чего начались столкновения протестующих с ОМОНом. На этом фоне Москва направила в регион своих следователей и ФСБшников для усиления репрессий.

Почему протестам в Башкортостане не удалось добиться большего

Вышедшие на улицы в январе 2024 года башкиры ожидали, что их поддержат и другие народы России, в частности – российская либеральная оппозиция, декларирующая свое стремление устранить режим Владимира Путина.

"Но когда (у российской оппозиции – 24 Канал) появилась возможность вывести людей на улицы, никакой поддержки нам не оказали. Башкиры остались один на один, и сейчас мы не сможем сделать что-то сами", – поделился представитель башкортостанского движения.

Среди башкиров существует запрос на независимость своего народа, однако по состоянию на сегодня говорить об этом опасно, учитывая уровень репрессий в регионе. Но башкиры не забыли о своей многовековой борьбе против Российской империи.

И потому, когда Россию охватит большая смута и она начнет "разваливаться", от поражений в Украине, Башкортостан сможет наконец реализовать свое стремление к независимости, как это сделали в 1991 году бывшие советские республики.

Где еще в России могут начаться протесты