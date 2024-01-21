Про це 24 Каналу розповів башкирський політичний діяч Руслан Раббасов. Він переконаний, що вирок у справі Фаїля Алсинова був політично вмотивованим і що ні до якого "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" активіст не був причетним.

Дивіться також Пєсков прокоментував акції протесту в Башкортостані і ледь не посварився зі Слідчим комітетом

Чому почались протести в Башкортостані

Протягом останніх років очільник башкортостанського відділу "Єдіной Росії" та президент Башкортостанської республіки Раді Хабіров активно працював над тим, щоб переслідувати тамтешніх діячів національного руху.

Ще 2020 року в Росії визнали "екстремістською" Башкорт – одну з найважливіших незалежних організацій башкирів, що боролася за культурні та політичні свободи для Башкортостану. Це сталося з ініціативи Хабірова, яка супроводжувалась численними "посадками" очільників Башкорту.

Єдиним лідером цієї організації, що залишився на свободі, був Фаїль Алсинов, який в останні роки відійшов від політичної діяльності. Втім, він не міг змовчати, бачачи чергові утиски башкирів, зокрема – масштабну мобілізацію на війну проти України в регіоні, а також зловживання влади у наданні дозволів на розробку корисних копалин Башкортостану, які шкодили екології краю.

"На одному з протестів (проти геологорозвідувальних робіт у Башкортостані – 24 Канал) Алсинов виступив із промовою. В його словах не було нічого, що можна було б засуджувати, але Хабіров причепився до цього виступу", – зазначив активіст.

Російські правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Алсинова, який є також відомим за межами башкирського руху, адже був одним із очільників успішних протестів проти розробок на горі Куштау в 2020 році. Тоді його ініціативу підтримували не лише башкири, а й татари, а також – етнічні росіяни.

Тому коли проти Алсинова відкрили сфабриковану справу "за розпалювання міжнаціональної ворожнечі", башкири виступили на його захист. За активіста заступилася значна частина місцевої інтелігенції: колишні політики, вчителі та митці, не кажучи вже про звичайних башкирців.

На суд (оголошення вироку – 24 Канал) підтримати Алсинова прийшли 5 тисяч людей. Жоден інший ув’язнений російський опозиціонер на зразок Володимира Кара-Мурзи, Іллі Яшина чи Алєксєя Навального не мав такої підтримки народу на судовому засіданні,

– переконаний Раббасов.

Кремль злякався такого вияву громадської думки й не став виголошувати вирок в цей день, паралельно почавши тиск на башкирську громадськість та погрожуючи тим, хто підтримує Алсинова, арештами. Зрештою, російські силовики дійсно затримали напередодні наступного засідання суду близько 10 – 12 людей.

Але на наступний день судового засідання підтримати Алсинова прийшло ще більше людей, близько 7 тисяч. Втім, Москва вирішила, що таку людину не можна залишати на свободі через її вагомий авторитет і раніші виступи проти мобілізації. На цьому тлі суд навіть посилив вирок порівняно із запитом прокуратури, зобов’язавши Алсинова відбути 4 роки в колонії загального режиму.

Цей вирок і розлютив башкирців, які намагалися заблокувати вивезення Алсинова до в'язниці, через що почалися сутички протестувальників з ОМОНом. На цьому тлі Москва надіслала в регіон своїх слідчих та ФСБ-шників задля посилення репресій.

Чому протестам у Башкортостані не вдалося досягти більшого

Башкири, що вийшли на вулиці в січні 2024 року, очікували, що їх підтримають й інші народи Росії, зокрема – російська ліберальна опозиція, яка декларує своє прагнення усунути режим Владіміра Путіна.

"Але коли (у російської опозиції – 24 Канал) з’явилась можливість вивести людей на вулиці, ніякої підтримки нам не надали. Башкири залишились сам на сам (з режимом – 24 Канал), і зараз ми не зможемо зробити щось самі", – поділився представник башкортостанського руху.

Серед башкирів існує запит на незалежність свого народу, однак станом на сьогодні говорити про це небезпечно, враховуючи рівень репресій у регіоні. Але башкири не забули про свою багатовікову боротьба проти Російської імперії.

І тому коли Росію охопить велика смута й вона почне "розвалюватись", від поразок в Україні, Башкортостан зможе нарешті реалізувати своє прагнення до незалежності, як це зробили у 1991-му році колишні радянські республіки.

Де ще в Росії можуть розпочатися протести