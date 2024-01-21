Об этом 24 Каналу рассказал башкирский политический деятель Руслан Раббасов. Он убежден, что приговор по делу Фаиля Алсынова был политически мотивированным и что ни к какому "разжиганию межнациональной розни" активист не был причастен.
Смотрите также Песков прокомментировал акции протеста в Башкортостане и чуть не поссорился со Следственным комитетом
Почему начались протесты в Башкортостане
В последние годы глава башкортостанского отдела "Единой России" и президент Башкортостанской республики Ради Хабиров активно работал над тем, чтобы преследовать тамошних деятелей национального движения.
Еще в 2020 году в России признали "экстремистской" организацию "Башкорт" – одну из важнейших независимых организаций башкиров, боровшуюся за культурные и политические свободы для Башкортостана. Это произошло по инициативе Хабирова, сопровождавшейся многочисленными "посадками" глав Башкорта.
Единственным лидером этой организации, остававшимся на свободе, был Фаиль Алсынов, в последние годы отошедший от политической деятельности. Впрочем, он не мог смолчать, видя очередные притеснения башкиров, в частности – масштабную мобилизацию на войну против Украины в регионе, а также злоупотребления властями в предоставлении разрешений на разработку полезных ископаемых Башкортостана, которые вредили экологии края.
"На одном из протестов (против геологоразведочных работ в Башкортостане – 24 Канал) Алсынов выступил с речью. В его словах не было ничего, что можно было бы осудить, однако Хабиров придрался к этому выступлению", – отметил активист.
Российские правоохранители открыли уголовное производство против Алсынова, известного также за пределами башкирского движения, как один из руководителей успешных протестов против разработок на горе Куштау в 2020 году. Тогда его инициативу поддерживали не только башкиры, но и татары, а также этнические русские.
Поэтому, когда против Алсынова открыли сфабрикованное дело "за разжигание межнациональной розни", башкиры выступили в его защиту. За активиста вступилась значительная часть местной интеллигенции: бывшие политики, учителя и художники, не говоря уже об обычных башкирах.
На суд поддержать Алсынова пришли 5 тысяч человек. Ни один другой заключенный российский оппозиционер наподобие Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина или Алексея Навального не имел такой поддержки народа на судебном заседании,
– убежден Раббасов.
Кремль испугался такого проявления общественного мнения и не стал выносить приговор в этот день, параллельно начав давление на башкирскую общественность и угрожая поддерживающим Алсынова арестами. И российские силовики действительно задержали около 10 – 12 человек накануне следующего заседания суда.
Но на следующий день судебного заседания поддержать Алсынова пришло еще больше людей, около 7 тысяч. Однако Москва решила, что такого человека нельзя оставлять на свободе из-за его весомого авторитета и более ранних выступлений против мобилизации. На этом фоне суд даже ужесточил приговор по сравнению с запросом прокуратуры, обязав Алсынова отбыть 4 года в колонии общего режима.
Этот приговор и разозлил башкирцев, попытавшихся заблокировать вывоз Алсынова в тюрьму, из-за чего начались столкновения протестующих с ОМОНом. На этом фоне Москва направила в регион своих следователей и ФСБшников для усиления репрессий.
Почему протестам в Башкортостане не удалось добиться большего
Вышедшие на улицы в январе 2024 года башкиры ожидали, что их поддержат и другие народы России, в частности – российская либеральная оппозиция, декларирующая свое стремление устранить режим Владимира Путина.
"Но когда (у российской оппозиции – 24 Канал) появилась возможность вывести людей на улицы, никакой поддержки нам не оказали. Башкиры остались один на один, и сейчас мы не сможем сделать что-то сами", – поделился представитель башкортостанского движения.
Среди башкиров существует запрос на независимость своего народа, однако по состоянию на сегодня говорить об этом опасно, учитывая уровень репрессий в регионе. Но башкиры не забыли о своей многовековой борьбе против Российской империи.
И потому, когда Россию охватит большая смута и она начнет "разваливаться", от поражений в Украине, Башкортостан сможет наконец реализовать свое стремление к независимости, как это сделали в 1991 году бывшие советские республики.
Где еще в России могут начаться протесты
- Притеснения башкиров не являются уникальным примером политики Кремля по отношению к регионам России. Аналогичные притеснения в Татарстане также стали поводом к тому, чтобы в регионе стали думать над тем, чтобы в будущем сформировать свое независимое государство.
- Еще одним опасным для Кремля регионом является Дагестан. Там еще в 2022 году состоялись протесты против мобилизации в российскую армию. Именно в этот край Путин отправился с визитом сразу после мятежа Пригожина.
- Такая ситуация способствовала тому, что находящиеся на Западе активисты коренных народов России создали специальный форум, на котором обсуждают будущее территориальное устройство регионов, стремящихся получить независимость от Москвы.