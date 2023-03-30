Об активной русификации татар, их борьбе за свой суверенитет, а также работе правительства независимого Татарстана – читайте в эксклюзивном интервью 24 Канала с татарским диссидентом, премьер-министром в изгнании, политзаключенным, соучредителем общественного движения "Свободный Идель-Урал" Рафисом Кашаповым.

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Кто такой Рафис Кашапов Известный правозащитник, один из лидеров татарского национального движения. После трехлетнего заключения в российской тюрьме покинул Татарстан. В декабре 2018 года политическое убежище Кашапову предоставила Великобритания.



В 1990-х годах являлся успешным частным предпринимателем и татарским филантропом. Активно помогал в строительстве мечетей, медресе, финансово поддерживал татарскую культуру, был одним из выступавших за расширение суверенитета Республики Татарстан, стремился ослабить политическое влияние Кремля на Казань.



В 2000 году ФСБ начало преследовать братьев Кашаповых. Семейный бизнес был уничтожен, на братьев постоянно оказывали давление, им угрожали физической расправой, Рафиса неоднократно задерживали правоохранительные органы, к нему применяли карательную психиатрию. Кашапова поддерживали, в частности, известная журналистка Анна Политковская и правозащитники по организации "Мемориал". С началом российско-украинской войны братья Кашаповы публично осудили действия России. Рафис принял участие в организации антивоенных митингов на территории Татарстана, объявил голодовку и призвал татар не воевать против украинцев.



Арестован 28 декабря 2014 года, вскоре после возвращения из Турции, где организовывал протесты против аннексии Крыма и правления Путина в России. Он призвал к объединению тюркских народов, проживающих в Турции, на Кавказе, в России и Средней Азии, а также к солидарности с крымскими татарами, подвергающимися преследованиям. Рафис Кашапов во время митинга / фото росСМИ

Как происходит русификация казанских татар

В январе этого года минюст России внес вас в список иностранных агентов. Зачем, по вашему мнению, Кремль это делает и что это им дает?

Когда меня минюст объявил иностранным агентом, все каналы, информагентства, радиовещание Татарстана раздули такой психоз, будто я уже подлежу расстрелу. Мы в последнее время, особенно когда началась российско-украинская война, активизировали свои действия.

Мы ведем свою деятельность в республиках Кавказа, Идель-Урала, Сибири, а также общаемся с правозащитниками и оппозиционерами в Санкт-Петербурге, Москве, Казани.

Почему я стал иностранным агентом? Это российская власть ведет пропаганду среди моих земляков, якобы я являюсь для них предателем, чтобы со мной ни политики, ни общественные или религиозные деятели, ни журналисты не общались. Вот зачем это делается.

Обратите внимание! Идель-Урал – термин, используемый для обозначения региона финно-венгерских и тюркских республик Поволжья. В настоящее время это территория 6 республик: Эрзяно-Мокшании (Мордовии), Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. Общая площадь республик Идель-Урала составляет 320 708 квадратных километров, с населением более 12 миллионов человек.

В сети распространяется видео, как в одной из школ Татарстана учат детей выбрасывать руку вверх под клич "я русский!", несмотря на заявления некоторых учеников, что они действительно не русские. Насколько агрессивный процесс русификации населения Татарстана критический для самоидентификации татар?

Здесь следует упомянуть один исторический момент: в 1552 году наше государство Казанское ханство было уничтожено. С тех пор идет насильственная христианизация и русификация татар.

Справка! В октябре 1552 года Казанское ханство было окончательно захвачено московским царем Иваном Грозным. Это привело к порабощению татарского народа и их ассимиляции с русскими.

Это привело к тому, что сейчас россиян около 90 миллионов по всей стране, а нас татар только в России 7 миллионов, хотя раньше это количество было значительно больше.

Такая пропаганда идет не только в школах, даже в детских садах маленьких детей учат, как мы "победили фашизм, так мы победим украинский нацизм". Даже 6–7-летние дети уже танцуют, поют, надевают военную форму и маршируют с российскими флагами. До этого не мог додуматься даже немецкий нацизм.

То, что произошло в Татарстане, да, это было в казанской гимназии. После этого местная интеллигенция обращалась и писала письма президенту Татарстана, министерству образования республики, также реагировали и молодежные организации.

Российские власти хотят привлечь к этому формату наших татарских детей, в том числе школьников, и навязать им, что они россияне. Мы это не принимаем, протестуем, и уже отправили телеграмму аппарату президента и министра образования Татарстана, чтобы в дальнейшем такого не было.



Рафис Кашапов с украинским флагом во время митинга / фото росСМИ

Различные СМИ публикуют информацию о том, что под мобилизацию подпадает большее количество граждан из национальных субъектов, чем из центральных областей России – Москвы и Петербурга. К примеру, по данным британского Минобороны, 75% всех убитых в СВО выходцев из Астрахани составляют татары и казахи. Почему, по-вашему, это происходит?

Давайте сначала вспомним нашу трагическую историю. Чтобы завоевать азербайджанцев, а это было более двухсот лет назад, царская Россия организовала татаро-башкирские полки. Сами россияне там не участвовали.

Вот так испокон веков российские оккупанты использовали колонизированные народы для достижения своих целей. Это только один случай, а таких моментов было немало еще во времена Советского Союза, где также из татар, башкиров и чувашей создавали полки и они воевали против так называемых "басмачей". Тогда казахи, узбеки, киргизы, таджики, туркмены воевали, защищая свою родину, а мы в составе российских войск, уничтожали коренные народы Средней Азии.

Я встречался в свое время с государственными деятелями Ичкерии: Джохаром Дудаевым, Асланом Масхадовым, Шамилем Басаевым, Зелимханом Яндарбиевым. Они всегда поднимали этот вопрос: почему российские оккупанты отправляют именно представителей колонизированных народов.

Даже один из лидеров чеченского движения Шамиль Басаев рассказывал, что они у Грозного уничтожили большое количество российских военных, а потом, говорит, смотрим в военные билеты, а там татары, башкиры, буряты, хакасы, тувинцы и представители других колонизированных народов.

Среди убитых было очень большое количество не россиян, и вот видите, эта же система работает и сейчас, когда идет российско-украинская война.

Пресс-служба правительства Татарстана сообщила, что потратила 1,5 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, направляемую в зону СВО. Также недавно сообщалось о возможном строительстве завода по производству иранских дронов в Татарстане, с помощью которых российская армия обстреливает инфраструктуру Украины. Не считаете ли вы, что это целенаправленная политика дискредитации национальных субъектов федерации перед мировым сообществом?

Сейчас Татарстан – это тюркская, мусульманская колониальная территория. И когда иранцы уже начинают работать там, для них есть какие-то гарантии, как от мусульманской республики. То, что 1,5 миллиарда долларов было предоставлено на помощь военным России – закономерно, потому что это колония, куда они денутся, сами подумайте.

Если кто-то из влиятельных людей выходит против Москвы и Кремля – их просто уничтожают.

А нынешние государственные деятели Татарстана, такие, как Рустам Минниханов, Фарит Мухаметшин, Минтимер Шаймиев – они уже просто коллаборанты и стоят на коленях перед Путиным. Вот недавно Путин "встал на колени перед лидером Китая", так же и они стоят, здесь уже ничего не поделаешь.

Как идет борьба за независимость Татарстана

Существует ли у Татарстана движение сопротивления нынешнему кремлевскому режиму?

Мы в республиках Поволжья ведем активную деятельность среди местных, а именно среди татар, башкиров, чувашей, удмуртов, марийцев, эрзян и мокшан. Мы создали очень много групп в телеграм и вотсап-каналах, а также в других закрытых интернет-ресурсах. Мы ведем пропагандистско-разъяснительную работу, чтобы народ поднимать против россиян.

Они иногда совершают диверсии, поджигают машины, поджигают военкоматы, но в основном выезжают в другие республики, в другие субъекты Российской Федерации, пытаются совершать акции вне Идель-Урала.

Да, мы растем, и наша численность становится все больше, потому что мы надеемся на Украину, потому что после вашей победы начнется развал России и нам потребуется на этих руинах построить независимые государства Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Марий Эл, Эрзянии и Мокшании.

Как вы видите наиболее вероятный процесс обретения Татарстаном независимости?

Мы хотим вместе с республиками Идель-Урала создать союз, объединиться по примеру европейцев, чтобы у нас была общая экономика и граница. Также мы планируем обратиться в страны НАТО и ЕС, чтобы они нам помогли с оружием, военными кадрами и специалистами по государственному устройству.

Британия и США когда-то помогли Арабским Эмиратам, и уже в течение 38 лет каким процветающим стало это государство, поэтому нам тоже нужна помощь от европейцев, от американцев, а возможно даже и от украинцев.

Готов ли Татарстан отказаться от претензий на ядерное оружие в случае обретения независимости?

Этот вопрос следует согласовывать с генералами НАТО, без них мы ничего не можем решать. Ранее наша команда уже обращалась к ним, когда при содействии Европарламента состоялся Форум свободных народов пост-России. Мой доклад был там зачитан и направлен к руководителям альянса.

Мы знаем, что вы обращались к Саиду Исмагилову с предложением сотрудничества с правительством Татарстана. Кого из украинских общественных деятелей или известных татар вы планируете привлечь к сотрудничеству?

Мы будем обращаться к влиятельным татарам по всему миру. Чтобы полноценно работала независимая республика Татарстана, нам нужны влиятельные люди.

Я очень благодарен Саиду Исмагилову, он самый главный мусульманин в Украине и самый авторитетный татарин. Он покинул свой пост и сейчас в рядах Вооруженных Сил Украины, помогает военным. Для нас это очень большая честь, мы очень уважаем Саида Исмагилова. Дай Бог, пусть он останется в живых, и мы продолжим вместе в будущем наше общее дело.

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Над чем сейчас работает правительство независимого Татарстана? Какие первоочередные задачи ставит перед собой правительство Татарстана в эмиграции в ближайшее время?

Сейчас мы пишем новую конституцию Татарстана, ведем работу по созданию теле- и радиовещания, а также комплектуем кабинет министров и наших послов для зарубежных стран.

Мы обращаемся в разные тюркские и европейские страны, даем знать о себе, предлагая им сотрудничество, поскольку правительство независимого Татарстана само не сможет выбраться из российского болота.

Мы хотим сплотить свой татарский народ вокруг независимого правительства Татарстана, потому что без этого мы в будущем не сможем создать собственное государство. Я очень благодарен своим соотечественникам.

В правительстве независимого Татарстана работает 50 человек, а еще около 100 человек хотят у нас работать. Пока мы всех людей пропускаем через фильтр, потому что было несколько случаев, когда к нам в группу вступали работники ФСБ. Поэтому мы осторожно ведем свою работу. Дай Бог, в ближайшее время в нашем правительстве, возможно, будет работать около 200 наших татар, которые сейчас в основном за границей.

Планируете ли вы работать на официальном уровне с правительствами других стран, в том числе и с Украиной, чтобы Верховная Рада признала независимость Республики Татарстан?

Когда мы сделаем юридический адрес, устав программы конституции, фирменный бланк и печать, обратимся к правительству Украины, в том числе и к странам Балтии, Польши и другим европейским странам, а также к тюркским государствам, чтобы вместе вести нашу работу.

Ближайшее будущее России и Украины

Как вы видите будущее России после поражения в этой войне? С чего может начаться распад РФ, если территория России не будет под оккупацией?

Тот же Пригожин – глава ЧВК "Вагнер", а вербует всевозможных маньяков, убийц из тюрем. Этих людей отправляют, чтобы они убивали украинцев. А уже в последнее время российские власти начали вербовать людей из психбольниц.

О чем это говорит? В России кончаются кадровые военные. Это означает, что когда поднимутся Республики Идель-Урал, Кавказ, Сибирь и другие регионы, российские власти уже будут слабыми. А это дает нам возможность обрести собственную независимость.

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Что бы вы хотели пожелать всем украинцам на ближайшее будущее?

Я хотел бы сказать – да здравствует свободная Украина. Мы восхищаемся украинскими военными и обычными украинцами. Ваша победа – это наша победа, мы должны действовать вместе за общую свободу. Дай Бог, чтобы украинцы скорее выбросили оккупантов со своей земли. А также, чтобы украинцы в будущем вошли полноценно в Евросоюз и НАТО.

Весь мир поддерживает украинцев, даже простые иранцы, несмотря на позицию своего государства вас поддерживают, это очень хороший момент. Я желаю, чтобы как вас, так и нас поддержали демократические государства и в будущем мы могли полноценно жить в добрососедских отношениях.