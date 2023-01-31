Об этом на Форуме свободных народов пост-России заявил Евгений Бурсанидис, обозреватель, политический эмигрант и уроженец Сочи, пишет 24 Канал. Он заявил, что одно из решений для Краснодарского края после вторжения России – это присоединиться к Украине.

К теме Россия не подлежит перестройке, демократической она никогда не сможет стать, – журналист

Идея о Кубане в составе Украины была популярна столетие назад

По его словам, учитывая исторические и культурные связи Украины и Кубани, регион может войти в состав Украины, или же стать независимым.

Обозреватель обратил внимание, что в 1919 году уже была идея присоединения Кубанского края к Украине. В частности, идея о присоединении к Украинскому Государству на федеративных началах была популярна среди кубанских казаков.

Мы также видим одним из вариантов возможное присоединение к Украине на федеративных или конфедеративных началах. Время покажет, какой путь лучше – независимость или быть частью Украины. Существование Кубани, современного Краснодарского края как части Украины или как независимого государства будет выигрышным для всех,

– сказал Бурсанидис и подчеркнул, что регион очень богат.

В Брюсселе проходит Форум свободных народов России