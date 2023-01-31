Об этом на Форуме свободных народов пост-России заявил Илья Лазаренко, сопредседатель Национального Демократического Альянса, редактор интернет-журнала "Русская Фабула", пишет 24 Канал.

Обратите внимание В Европарламенте состоится 5-й Форум свободных народов пост-России

"Русская политическая и государственная культура жестко имперская"

Журналист подчеркнул, что никаких вариантов "прекрасной России будущего" – не существует. По его словам, Россия не подлежит перестройке, а российская политическая и государственная культура – жестко имперская.

Никаких вариантов прекрасной России будущего, свободной демократической России – нет. Естественно, что Россия сама по своему существу является континентальной теократической империей и никакой перестройке не подлежит в этом смысле. Российская политическая и государственная культура является жестко имперской, евразийской и естественно, что она не может стать единственным, даже федеральным, но демократическим и свободным государством,

– сказал Илья Лазаренко.

Что известно о Форуме Свободных Народов России