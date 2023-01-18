5-й Форум свободных народов пост-России

На этом форуме соберутся представители многих народов страны-террористки. Речь, в частности, о представителях Татарстана, Ингрии, Уральской Республики, Карелии, Черкесии, Конфедерации Сибири, Кубани, Псковской Республики, Бурятии, Тихоокеанской Федерации, Залесья, Саха, Удмуртии, Тувы, Башкортостана, Коми.

Раньше В Швеции стартует масштабный Форум свободных народов пост-России: его цель – распад России

Перед Европарламентом смогут выступить:

лидер Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев,

вице-премьер правительства Татарстана в изгнании Рафис Кашапов,

политолог Павел Мезерин, представляющий Ингрию.

Также известно, что соорганизаторами мероприятия выступили польские депутаты Европейского парламента Анна Фотига и Косма Злотовски.

Время для окончательного демонтажа колониальной воинственной империи в Европе пришло,

– объяснили спикеры Форума народов пост-России.

Интересно, что на 4-м Форуме, проходившем в Швеции в декабре, лидеры народов пост-российского пространства подписали декларативный, но важный символический акт – "Меморандум о прекращении существования Российской Федерации". Он стал дорожной картой мирного, конструктивного и ненасильственного демонтажа России.

Что известно о Форуме свободных народов России

Этот Форум является платформой коммуникации лидеров региональных движений и представителей коренных народов России, целью которых является полная, контролируемая и ненасильственная реконструкция этого государства, распад империи, которая сейчас ведет завоевательную войну против Украины. Среди ее составляющих будут процессы:

деимпериализации,

деколонизации,

денацификации,

демилитаризации,

денуклеаризации страны-агрессорки.

На пути к реализации реконструкции России, сформированы главные цели 5-го Форума. Среди них:

согласовать мирный демонтаж России;

выделить границы будущих независимых государств;

подтвердить принцип полной и безусловной денуклеаризации всех стран пост-российского пространства;

создать механизм разделения активов-долгов нынешней России (включая репарации);

создать базовые характеристики устройства пост-российского пространства, в особенности в первые несколько переходных лет (экономические связи, логистические цепочки, движение людей и капитала, валютный вопрос и т.д.).

Ожидается, что спикерами и гостями Форума станут: представители движений коренных и колонизированных регионов нынешней России, политики, дипломаты, государственные деятели, журналисты из ЕС, США, Великобритании, а также Украины.



Как Форум свободных народов видит разделение пост-России / Инфографика Форума

Мир постепенно признает Россию страной-террористкой