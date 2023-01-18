5-й Форум свободных народов пост-России
На этом форуме соберутся представители многих народов страны-террористки. Речь, в частности, о представителях Татарстана, Ингрии, Уральской Республики, Карелии, Черкесии, Конфедерации Сибири, Кубани, Псковской Республики, Бурятии, Тихоокеанской Федерации, Залесья, Саха, Удмуртии, Тувы, Башкортостана, Коми.
Раньше В Швеции стартует масштабный Форум свободных народов пост-России: его цель – распад России
Перед Европарламентом смогут выступить:
- лидер Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев,
- вице-премьер правительства Татарстана в изгнании Рафис Кашапов,
- политолог Павел Мезерин, представляющий Ингрию.
Также известно, что соорганизаторами мероприятия выступили польские депутаты Европейского парламента Анна Фотига и Косма Злотовски.
Время для окончательного демонтажа колониальной воинственной империи в Европе пришло,
– объяснили спикеры Форума народов пост-России.
Интересно, что на 4-м Форуме, проходившем в Швеции в декабре, лидеры народов пост-российского пространства подписали декларативный, но важный символический акт – "Меморандум о прекращении существования Российской Федерации". Он стал дорожной картой мирного, конструктивного и ненасильственного демонтажа России.
Что известно о Форуме свободных народов России
Этот Форум является платформой коммуникации лидеров региональных движений и представителей коренных народов России, целью которых является полная, контролируемая и ненасильственная реконструкция этого государства, распад империи, которая сейчас ведет завоевательную войну против Украины. Среди ее составляющих будут процессы:
- деимпериализации,
- деколонизации,
- денацификации,
- демилитаризации,
- денуклеаризации страны-агрессорки.
На пути к реализации реконструкции России, сформированы главные цели 5-го Форума. Среди них:
- согласовать мирный демонтаж России;
- выделить границы будущих независимых государств;
- подтвердить принцип полной и безусловной денуклеаризации всех стран пост-российского пространства;
- создать механизм разделения активов-долгов нынешней России (включая репарации);
- создать базовые характеристики устройства пост-российского пространства, в особенности в первые несколько переходных лет (экономические связи, логистические цепочки, движение людей и капитала, валютный вопрос и т.д.).
Ожидается, что спикерами и гостями Форума станут: представители движений коренных и колонизированных регионов нынешней России, политики, дипломаты, государственные деятели, журналисты из ЕС, США, Великобритании, а также Украины.
Как Форум свободных народов видит разделение пост-России / Инфографика Форума
Мир постепенно признает Россию страной-террористкой
- 23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Документ во время голосования поддержало абсолютное большинство европарламентариев.
- 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Резолюция была принята единогласно. Государством-спонсором терроризма Россию также признали Польша и Литва.
- Одними из первых Россию признали государством-спонсором терроризма страны Балтии. Так, Сейм Латвии сделал это еще в августе.