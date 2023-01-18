5-й Форум вільних народів пост-Росії
На цьому Форумі зберуться представники багатьох народів країни-терористки. Мовиться, зокрема, про представників Татарстану, Інгрії, Уральської Республіки, Карелії, Черкесії, Конфедерації Сибіру, Кубані, Псковської Республіки, Бурятії, Тихоокеанської Федерації, Залісся, Саха, Удмуртії, Туви, Башкортостану, Комі.
Раніше У Швеції стартує масштабний Форум вільних народів пост-Росії: його мета – розпад Росії
Перед Європарламентом зможуть виступити:
- лідер Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв,
- віце-прем'єр уряду Татарстану у вигнанні Рафіс Кашапов,
- політолог Павел Мезерін, який представлятиме Інгрію.
Також відомо, що співорганізаторами заходу виступили польські депутати Європейського парламенту Анна Фотига і Косма Злотовскі.
Час для остаточного демонтажу колоніальної войовничої імперії в Європі настав,
– пояснили спікери Форуму народів пост-Росії.
Цікаво, що на 4-му Форумі, який проходив у Швеції у грудні, лідери народів постросійського простору підписали декларативний, але важливий символічний акт – "Меморандум про припинення існування Російської Федерації". Він став дорожньою картою мирного, конструктивного та ненасильницького демонтажу Росії.
Що відомо про Форум вільних народів Росії
Цей Форум є платформою комунікації лідерів регіональних рухів та представників корінних народів Росії, метою яких є повна, контрольована та ненасильницька реконструкція цієї держави, розпад імперії, яка зараз веде завойовницьку війну проти України. Серед її складових будуть процеси:
- деімперіалізації,
- деколонізації,
- денацифікації,
- демілітаризації,
- денуклеаризації країни-агресорки.
На шляху до реалізації реконструкції Росії, сформовані основні цілі 5-го Форуму. Серед них:
- погодити мирний демонтаж Росії;
- виділити межі майбутніх незалежних держав;
- підтвердити принцип повної та безумовної денуклеаризації всіх країн постросійського простору;
- створити механізм поділу активів-боргів нинішньої Росії (включаючи репарації);
- розробити базові параметри устрою постросійського простору, особливо у перші кілька перехідних років (економічні зв'язки, логістичні ланцюжки, рух людей та капіталу, валютне питання тощо).
Очікується, що на спікерами та гостями Форуму стануть: представники рухів корінних та колонізованих регіонів нинішньої Росії, політики, дипломати, державні діячі, журналісти із ЄС, США, Великої Британії, а також України.
Як Форум вільних народів бачить поділ пост-Росії / Інфографіка Форуму
Світ поступово визнає Росію країною-терористом
- 23 листопада Європарламент ухвалив резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Документ під час голосування підтримала абсолютна більшість європарламентарів.
- 13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Резолюцію було ухвалено одноголосно. Державою-спонсором тероризму Росію також визнали Польща та Литва.
- Одними з перших Росію визнали державою-спонсором тероризму країни Балтії. Так, Сейм Латвії зробив це ще в серпні.