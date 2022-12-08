Прийшов час корінним народам Росії повертати незалежність

Організатори та учасники форуму обговорять розпад Росії, як останньої колоніальної імперії у Європі. Переглянути форум можна буде й онлайн.

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Прийшов час діяти та змінювати ситуацію. Сьогодні природні багатства регіонів й таланти людей на величезній території обслуговують інтереси Москви. Народи Росії мають право на самовираження. Люди мають самостійно керувати своїм життям та знайти своє місце у міжнародній спільноті,
– заявили організатори.

Дивіться пряму трансляцію Форуму: відео

Кроки для розпаду Росії, які обговорять на Форумі

  • Реконструкція та структурна трансформація – перехід від імперської держави до багатьох незалежних і демократичних країн;
  • деімперіалізація та деколонізація;
  • демілітаризація та ядерне роззброєння – потрібні для того, щоб при падінні диктаторського режиму були мінімальні жертви;
  • економічно-соціальні зміни.

До речі, за підсумками Форуму планують схвалити меморандум про припинення існування Росії та напрацювати план реконструкцій нових держав.

Участь в обговоренні візьмуть не лише російські діячі, а й журналісти з Євросоюзу, США, Великої Британії та України.


Як повинна розпастися Росія / Карта Форуму вільних народів пост-Росії