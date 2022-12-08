Прийшов час корінним народам Росії повертати незалежність
Організатори та учасники форуму обговорять розпад Росії, як останньої колоніальної імперії у Європі. Переглянути форум можна буде й онлайн.
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Прийшов час діяти та змінювати ситуацію. Сьогодні природні багатства регіонів й таланти людей на величезній території обслуговують інтереси Москви. Народи Росії мають право на самовираження. Люди мають самостійно керувати своїм життям та знайти своє місце у міжнародній спільноті,
– заявили організатори.
Дивіться пряму трансляцію Форуму: відео
Кроки для розпаду Росії, які обговорять на Форумі
- Реконструкція та структурна трансформація – перехід від імперської держави до багатьох незалежних і демократичних країн;
- деімперіалізація та деколонізація;
- демілітаризація та ядерне роззброєння – потрібні для того, щоб при падінні диктаторського режиму були мінімальні жертви;
- економічно-соціальні зміни.
До речі, за підсумками Форуму планують схвалити меморандум про припинення існування Росії та напрацювати план реконструкцій нових держав.
Участь в обговоренні візьмуть не лише російські діячі, а й журналісти з Євросоюзу, США, Великої Британії та України.
Як повинна розпастися Росія / Карта Форуму вільних народів пост-Росії