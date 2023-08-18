Попередження ядерної війни чи "удар під дих" Росії: для чого Байдену зустріч з Кім Чен Ином

Президент США Джо Байден хоче зустрітись з лідером КНДР Кім Чен Ином на тлі ядерної загрози. Такий заклик до лідера КНДР пролунав ще й на тлі нещодавнього візиту до Північної Кореї російського міністра оборони Сергєя Шойгу.

Ба більше, КНДР готується до різних військових провокацій через саміт лідерів США, Японії та Південної Кореї. Докладніше про те, чому Байден хоче зустрітися з Кім Чен Ином розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Чому Байден захотів зустрітися з Кім Чен Ином

Японське видання Kyodo повідомило, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова, тобто відмову від ядерної зброї. Про це заявив речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі. Однак він визнає, що Пхеньян на таку пропозицію не відповів.

І тут варто розібратися, чому Білий дім раптом вирішив зробити таку заяву саме зараз.

Джон Кірбі заявив про готовність Байдена вести перемовини з Кім Чен Ином всього за день до того, як американський президент проводитиме тристоронній саміт з лідерами Японії та Південної Кореї, на якому швидкий розвиток ядерного та ракетного потенціалу Північної Кореї буде головним пунктом порядку денного.

Тобто, всі три країни нині намагаються знайти шлях, як стримати ядерну загрозу КНДР, адже вона стає все більш загрозливою.

КНДР погрожує війною

Буквально тиждень тому лідер Північної Кореї Кім Чен Ин змінив старшого генерала Збройних сил і закликав їх до більшої підготовки до війни.

Також диктатор КНДР закликав збільшити виробництво зброї, зокрема ракетних двигунів й артилерії та розширити військові навчання.

Трохи раніше Кім Чен Ин відвідав збройові заводи, де провів інспекцію. Такі заяви Кім зробив на засіданні Центральної військової комісії, де обговорювалися плани контрзаходів для стримування ворогів Північної Кореї, яких вона не називала.

Звісно, такі заяви напряму пов'язані з нещодавнім візитом до Північної Кореї міністра оборони Росії Сергєя Шойгу. Відомо, що Росія просто благає Північну Корею про постачання саме артилерійських боєприпасів і, можливо, ракет.

Тож заява Кім Чен Ина про збільшення виробництва саме цього озброєння пов'язана із можливими зобов'язаннями перед Росією. Однак КНДР точно хоче отримати щось в обмін, і мова не лише про гроші.

Варто додати, що лише два дні тому на путінському шабаші в Москві глава Міноборони КНДР Кан Сун Нам заявив, що ядерна війна на Корейському півострові неминуча і жодні переговори вже не допоможуть. Тож, бажання Байдена провести переговори з Кімом цілком зрозумілі.

Варто нагадати, що раніше Пхеньян звинуватив американську владу у провокуванні напруженості на Корейському півострові через плани розміщення в сусідній Південній Кореї стратегічної ядерної зброї та американських підводних човнів, які мають ядерне озброєння.

Наприкінці червня МЗС КНДР звинуватило США та Південну Корею у збільшенні напруженості на півострові "до межі ядерної війни" і заявило про намір Північної Кореї зміцнювати свою оборону.

А тому збільшення виробництва боєприпасів, про які говорить Кім Чен Ин, може бути пов'язане і з реальною підготовкою до війни.

Тим паче, що у розвідці США вже припускали, що Північна Корея, ймовірно, може використати свою ядерну зброю як засіб примусу, щоб спонукати Південну Корею та її союзників піти на політичні поступки.

Варто додати, що свого часу попередник Байдена, Дональд Трамп також зустрічався з Ином. Трамп заявляв, що з моменту його першої зустрічі з Кім Чен Ином їм вдалося багато чого досягти, а демілітаризована зона на кордоні двох країн стала більш мирним місцем, ніж раніше. Однак наразі зрозуміло, що це зовсім не так.

КНДР готує провокації, щоб зірвати саміт лідерів США, Південної Кореї та Японії

І от тепер вже Байден намагається поговорити з Кім Чен Ином, аби дійсно не допустити нової війни. Тим паче такі спроби посилилися після того, як місяць тому американський солдат, дислокований у Південній Кореї, без дозволу перетнув озброєний до зубів кордон з Північною Кореєю.

І тепер КНДР активно використовує цей інцидент у пропаганді, мовляв, американський солдат зробив це добровільно і нібито навіть співпрацює з Пхеньяном.

Проте, той самий Джон Кірбі вже заявив, оскільки Північна Корея не відповідає на пропозицію, США та партнери працюватимуть над тим, аби значно посилити безпеку в регіоні. А це означає, що Південна Корея та Японія можуть стати ще більш мілітаризованими.

Фактично Кірбі натякає на присутність американців у регіоні та подальше посилення Південної Кореї та Японії. Однак вже зараз Північна Корея прагне зірвати навіть сам саміт за участі лідерів США, Південної Кореї та Японії.

Як повідомляють у південнокорейській розвідці, Північна Корея готується до різних військових провокацій, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети у зв'язку з проведенням тристороннього саміту.

Яка роль Росії у загостренні на Корейському півострові

І тут якраз і підсвічується Росія. Саме Росія може бути причетною до розробки новітньої північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети.

Мова йде про останню міжконтинентальну балістичну ракету Північної Кореї Hwasong-18, яка використовує тверде ракетне паливо.

У звіті, опублікованому вашингтонським Центром стратегічних і міжнародних досліджень, йдеться про те, що у розробці цієї ракети могли брати участь росіяни.

Востаннє запуск такої ракети відбувся лише у липні. Це був найвищий запуск північнокорейської ракети. Аналітики запевняють, що дуже складно пояснити таку раптову появу цих передових можливостей, окрім як співпрацею з росіянами.

Ба більше, припускається, що візуальна схожість північнокорейської ракети може свідчити про те, що росіяни вирішили передати Північній Кореї вдосконалену 50-тонну твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь-М".

З іншого боку лунають припущення і щодо того, що візуально ракета також нагадує і китайські розробки. Якби там не було, а без сліду Китаю та Росії тут точно не обійшлося.

Як Росія і Китай намагаються демонструвати силу

Не варто забувати, що зустріч на саміті Джо Байдена, прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди та президента Південної Кореї Юн Сок Йоля буде спрямована не лише на стримування Північної Кореї, але і на протидію зростаючій військовій загрозі Китаю.

Зважаючи на це Китай і Росія намагаються демонструвати силу. Зокрема, напередодні поблизу південних островів Японії помітили 11 китайських і російських військових кораблів.

Це спонукало японський уряд висловити "серйозну заклопотаність" з приводу того, що він називає демонстрацією сили з боку своїх сусідів.

Судна попрямували в Східнокитайське море, пройшовши через води між головним островом префектури Окінава і островом Міяко.

Це перший випадок, коли китайські та російські кораблі були помічені в цьому районі разом. Трохи раніше китайські та російські кораблі проходили і біля берегів Аляски, що також розцінили, як відверту демонстрацію сили.