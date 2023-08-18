Предупреждение ядерной войны или "удар под дых" России: для чего Байдену встреча с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном на фоне ядерной угрозы. Такой призыв к лидеру КНДР прозвучал еще и на фоне недавнего визита в Северную Корею российского министра обороны Сергея Шойгу.

Более того, КНДР готовится к различным военным провокациям из-за саммита лидеров США, Японии и Южной Кореи. Подробнее о том, почему Байден хочет встретиться с Ким Чен Ыном, рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Почему Байден захотел встретиться с Ким Чен Ыном

Японское издание Kyodo сообщило, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова, то есть отказ от ядерного оружия. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби. Однако он признает, что Пхеньян на это предложение не ответил.

И здесь следует разобраться, почему Белый дом вдруг решил сделать такое заявление именно сейчас.

Джон Кирби заявил о готовности Байдена вести переговоры с Ким Чен Ыном всего за день до того, как американский президент будет проводить трехсторонний саммит с лидерами Японии и Южной Кореи, на котором быстрое развитие ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи станет главным пунктом повестки дня.

То есть все три страны сейчас пытаются найти путь, как сдержать ядерную угрозу КНДР, ведь она становится все более угрожающей.

КНДР угрожает войной

Буквально неделю назад лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил старшего генерала Вооруженных сил и призвал их к большей подготовке к войне.

Также диктатор КНДР призвал увеличить производство оружия, в частности, ракетных двигателей и артиллерии и расширить военные учения.

Чуть раньше Ким Чен Ын посетил оружейные заводы, где провел инспекцию. Такие заявления Ким сделал на заседании Центральной военной комиссии, где обсуждались планы контрмер по сдерживанию врагов Северной Кореи, которых она не называла.

Конечно, такие заявления напрямую связаны с недавним визитом в Северную Корею министра обороны России Сергея Шойгу. Известно, что Россия просто умоляет Северную Корею о поставках именно артиллерийских боеприпасов и, возможно, ракет.

Так что заявление Ким Чен Ына об увеличении производства именно этого вооружения связано с возможными обязательствами перед Россией. Однако КНДР точно хочет получить что-то в обмен, и речь не только о деньгах.

Стоит добавить, что всего два дня назад на путинском шабаше в Москве глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна и никакие переговоры уже не помогут. Так что желание Байдена провести переговоры с Кимом вполне понятно.

Стоит напомнить, что ранее Пхеньян обвинил американские власти в провоцировании напряженности на Корейском полуострове из-за планов размещения в соседней Южной Корее стратегического ядерного оружия и американских подлодок, имеющих ядерное вооружение.

В конце июня МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в увеличении напряженности на полуострове "до предела ядерной войны" и заявил о намерении Северной Кореи укреплять свою оборону.

Поэтому увеличение производства боеприпасов, о которых говорит Ким Чен Ын, может быть связано и с реальной подготовкой к войне.

Тем более что в разведке США уже предполагали, что Северная Корея, вероятно, может использовать свое ядерное оружие как средство принуждения, чтобы побудить Южную Корею и ее союзников пойти на политические уступки.

Следует добавить, что в свое время предшественник Байдена, Дональд Трамп, также встречался с Ыном. Трамп заявлял, что с момента его первой встречи с Ким Чен Ыном им удалось достичь многого, а демилитаризованная зона на границе двух стран стала более мирным местом, чем раньше. Однако понятно, что это совсем не так.

КНДР готовит провокации, чтобы сорвать саммит лидеров США, Южной Кореи и Японии

И вот теперь Байден пытается поговорить с Ким Чен Ыном, чтобы действительно не допустить новой войны. Тем более, такие попытки усилились после того, как месяц назад американский солдат, дислоцированный в Южной Корее, без разрешения пересек вооруженную до зубов границу с Северной Кореей.

И теперь КНДР активно использует этот инцидент в пропаганде, мол, американский солдат совершил это добровольно и якобы даже сотрудничает с Пхеньяном.

Тем не менее, тот же Джон Кирби уже заявил: поскольку Северная Корея не отвечает на предложение, США и партнеры будут работать над тем, чтобы значительно усилить безопасность в регионе. А это значит, что Южная Корея и Япония могут стать еще милитаризованнее.

Фактически Кирби намекает на присутствие американцев в регионе и дальнейшее усиление Южной Кореи и Японии. Однако уже сейчас Северная Корея стремится сорвать даже сам саммит с участием лидеров США, Южной Кореи и Японии.

Как сообщают в южнокорейской разведке, Северная Корея готовится к разным военным провокациям, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты в связи с проведением трехстороннего саммита.

Какова роль России в обострении на Корейском полуострове

И здесь как раз и подсвечивается Россия. Именно Россия может быть причастна к разработке новейшей северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты.

Речь идет о последней межконтинентальной баллистической ракете Северной Кореи Hwasong-18, использующей твердое ракетное топливо.

В отчете, опубликованном вашингтонским Центром стратегических и международных исследований, говорится, что в разработке этой ракеты могли участвовать россияне.

В последний раз запуск такой ракеты состоялся только в июле. Это был самый высокий запуск северокорейской ракеты. Аналитики уверяют, что очень сложно объяснить такое внезапное появление этих передовых возможностей, кроме как сотрудничеством с россиянами.

Более того, предполагается, что визуальное сходство северокорейской ракеты может свидетельствовать о том, что россияне решили передать Северной Корее усовершенствованную 50-тонную твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь-М".

С другой стороны, раздаются предположения и о том, что визуально ракета также напоминает и китайские разработки. Как бы то ни было, а без следа Китая и России здесь точно не обошлось.

Как Россия и Китай пытаются демонстрировать силу

Не стоит забывать, что встреча на саммите Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Южной Кореи Юн Сок Ёля будет направлена не только на сдерживание Северной Кореи, но и на противодействие растущей военной угрозе Китая.

Учитывая это, Китай и Россия пытаются демонстрировать силу. В частности, накануне у южных островов Японии заметили 11 китайских и российских военных кораблей.

Это побудило японское правительство выразить "серьезную озабоченность" по поводу того, что оно называет демонстрацией силы со стороны своих соседей.

Суда направились в Восточнокитайское море, пройдя через воды между главным островом префектуры Окинава и островом Мияко.

Это первый случай, когда китайские и русские корабли были подмечены в этом районе вместе. Несколько ранее китайские и русские корабли проходили и у берегов Аляски, что также расценили как откровенную демонстрацию силы.