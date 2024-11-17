Байден надав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами ATACMS, – NYT

Чинний президент США Джо Байден дозволив Києву бити вглиб Росії ракетами американського виробництва дальнього радіуса дії ATACMS.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times. Зауважимо, що Україна місяцями домагалася подібного рішення з боку Вашингтона.

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Байден дозволив далекобійні удари ATACMS

The New York Times із посиланням на американських посадовців пише, що відповідний дозвіл став відповіддю на несподіване рішення Росії залучити до бойових дій північнокорейські війська. Тож таку зброю спершу радше за все використають проти них та росіян саме у Курській області.

Попри сумніви співрозмовників у тому, що зміна кардинально змінить хід війни, однією з цілей зміни політики Байдена, за їхніми словами, є послання північнокорейцям, що їхні сили є вразливими й що вони не повинні надсилати більше своїх військ на допомогу Росії.

На думку американських чиновників, хоча українці, швидше за все, спочатку застосують ракети проти російських і північнокорейських військ у Курській області, Байден може дозволити їм використовувати цю зброю в інших місцях на російській території.

Деякі офіційні особи США заявили, що побоюються, що використання Україною ракет через кордон може спонукати Путіна вжити заходів у відповідь із застосуванням сили проти США та їхніх партнерів по коаліції. Однак інші офіційні особи США заявили, що вважають ці побоювання перебільшеними.

Видання пише, що російські військові готуються почати великомасштабний наступ силами приблизно 50 000 солдатів, включаючи північнокорейських військових, на укріплені українські позиції в Курській області з метою повернути собі всю російську територію.

Сили оборони могли б використовувати ракети ATACMS для ударів по скупченнях російських і північнокорейських військ, ключових об'єктах військової техніки, вузлах логістики, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині території Росії. Це може допомогти українській армії знизити ефективність їхнього об'єднання.

За словами джерел, лідер США вирішив, що потенційні вигоди – те, що Україна зможе досягти певних важливих цілей, яких вона не змогла б досягти в іншому випадку, а Сполучені Штати зможуть надіслати сигнал Північній Кореї, що вона заплатить значну ціну за своє втручання – переважають ризики ескалації.

У чому особливість таких ракет



Ракети ATACMS мають меншу дальність, ніж британські Storm Shadow чи французькі SCALP, однак їхня потужність це може компенсувати. Наприклад, модифікація Block IA здатна вражати цілі на відстані 290 кілометрів. Тобто ракета, в бойовій частині якої є 300 касетних суббоєприпасів, може сміливо дістати до якого-небудь кримського аеродрому та перетворити його на непридатний для використання окупантами.

Зазначається, що у разі атаки російських військ на українські сили в Курській області буде успішною, Київ може опинитися в ситуації, коли в нього майже не залишиться російської території, яку він зможе запропонувати Москві в обмін на українську територію на переговорах.

Видання відзначає також, що, хоча британські та французькі лідери висловили підтримку запиту Володимира Зеленського на далекобійні удари по території Росії, вони не поспішали дозволяти українцям таке з їхнім озброєнням, доки Байден не погодився дозволити українцям застосовувати ATACMS.

До речі, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк відреагувала на такий дозвіл. За її словами, це рішення може істотно змінити динаміку війни, посилюючи тиск на російські сили та послаблюючи їхню здатність до подальшої агресії. Воно є адекватною відповіддю не тільки на сьогоднішні обстріли, але й уражати вороже.