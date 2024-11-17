Байден предоставил разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами ATACMS, – NYT
17 ноября 2024, 20:13Читати новину українською
Действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву бить вглубь России ракетами американского производства дальнего радиуса действия ATACMS.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Отметим, что Украина месяцами добивалась подобного решения Вашингтона.
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