Байден предоставил разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами ATACMS, – NYT

Действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву бить вглубь России ракетами американского производства дальнего радиуса действия ATACMS.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Отметим, что Украина месяцами добивалась подобного решения Вашингтона.

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Байден разрешил дальнобойные удары ATACMS