Чи мають США план перемоги України над Росією: що сказав Байден

Повномасштабна війна в Україні триває понад два роки. Джо Байден сказав, чи має Білий дім стратегію, як здолати Росію.

13 червня сталася історична подія. Україна та США на полях саміту "Великої сімки" підписали безпекову угоду на 10 років. Опісля Володимир Зеленський і Джо Байден відповідали на запитання журналістів. Один із них поцікавився в американського лідера, чи має Білий дім стратегію перемогу України у цій війні.

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Як відповів Байден

Президент США запевнив, що його країна надаватиме допомогу Україні стільки, скільки це потрібно.

Кроки, які ми вживатимемо, для забезпечення того, щоб Україна мала перемогу, а Росія не могла восторжествувати, – це є підтримка (безпекова угода – 24 Канал), яку ми підписали. Підписали не лише ми. Інші країни підписали подібні угоди про безпеку… Ми залишаємося разом і стільки, скільки потрібно. Такий у нас план,

– сказав Джо Байден.

Політик наголосив, що його адміністрація проводить дискусії з українською стороною щодо того, що конкретно треба робити. Він підкреслив, що Білий дім знає, на що здатна Україна. Там переконані: якщо їй дати матеріали, засоби для захисту, вона здатна себе захистити сама.

Байден зазанчив, Україна буде мати те, що їй потрібно, і буде дуже швидкими темпами отримувати цю допомогу.

Ескадрилі F-16 та Patriot

Під час пресконференції Володимир Зеленський перерахував головні здобутки українсько-американського договору. За його словами, США зобов'язалися:

Надавати безпекову та оборонну допомоги не лише на час війни, але й на період миру.

Надати системи Patriot та цілі бойові ескадрилі, які включатимуть F-16, але не обмежуються ними.

Постачати конкретні обсяги озброєння і співпрацювати у посиленні оборонної промисловості.

Сприяти притягненню Росії до відповідальності за війну та компенсації збитків, завданих ударами, зокрема шляхом використання заморожених активів країни – агресорки для захисту та відбудови України.

Також в угоді йдеться, що вона є містком до майбутнього членства України в НАТО.