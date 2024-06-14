Есть ли у США план победы Украины над Россией: что сказал Байден

Полномасштабная война в Украине продолжается более двух лет. Джо Байден сказал, имеет ли Белый дом стратегию, как одолеть Россию.

13 июня произошло историческое событие. Украина и США на полях саммита "Большой семерки" подписали соглашение по безопасности на 10 лет. После Владимир Зеленский и Джо Байден отвечали на вопросы журналистов. Один из них поинтересовался у американского лидера, имеет ли Белый дом стратегию победы Украины в этой войне.

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Как ответил Байден

Президент США заверил, что его страна будет оказывать помощь Украине столько, сколько это нужно.

Шаги, которые мы будем принимать, для обеспечения того, чтобы Украина имела победу, а Россия не могла восторжествовать, – это поддержка (соглашение по безопасности – 24 Канал), которую мы подписали. Подписали не только мы. Другие страны подписали подобные соглашения о безопасности... Мы остаемся вместе и столько, сколько нужно. Такой у нас план,

– сказал Джо Байден.

Политик отметил, что его администрация проводит дискуссии с украинской стороной относительно того, что конкретно надо делать. Он подчеркнул, что Белый дом знает на что способна Украина. Там убеждены: если ей дать материалы, средства для защиты, она способна себя защитить сама.

Байден заявил, Украина будет иметь то, что ей нужно, и будет очень быстрыми темпами получать эту помощь.

Эскадрильи F-16 и Patriot

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский перечислил главные достижения украинско-американского договора. По его словам, США обязались:

Предоставлять безопасность и оборонную помощь не только на время войны, но и на период мира.

Предоставить системы Patriot и целые боевые эскадрильи, которые будут включать F-16, но не ограничиваются ими.

Поставлять конкретные объемы вооружения и сотрудничать в усилении оборонной промышленности.

Способствовать привлечению России к ответственности за войну и компенсации убытков, нанесенных ударами, в частности путем использования замороженных активов страны – агрессора для защиты и восстановления Украины.

Также в соглашении говорится, что оно является мостиком к будущему членству Украины в НАТО.