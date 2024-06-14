13 червня сталася історична подія. Україна та США на полях саміту "Великої сімки" підписали безпекову угоду на 10 років. Опісля Володимир Зеленський і Джо Байден відповідали на запитання журналістів. Один із них поцікавився в американського лідера, чи має Білий дім стратегію перемогу України у цій війні.

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Як відповів Байден

Президент США запевнив, що його країна надаватиме допомогу Україні стільки, скільки це потрібно.

Кроки, які ми вживатимемо, для забезпечення того, щоб Україна мала перемогу, а Росія не могла восторжествувати, – це є підтримка (безпекова угода – 24 Канал), яку ми підписали. Підписали не лише ми. Інші країни підписали подібні угоди про безпеку… Ми залишаємося разом і стільки, скільки потрібно. Такий у нас план,

– сказав Джо Байден.

Політик наголосив, що його адміністрація проводить дискусії з українською стороною щодо того, що конкретно треба робити. Він підкреслив, що Білий дім знає, на що здатна Україна. Там переконані: якщо їй дати матеріали, засоби для захисту, вона здатна себе захистити сама.

Байден зазанчив, Україна буде мати те, що їй потрібно, і буде дуже швидкими темпами отримувати цю допомогу.

Ескадрилі F-16 та Patriot

Під час пресконференції Володимир Зеленський перерахував головні здобутки українсько-американського договору. За його словами, США зобов'язалися:

Надавати безпекову та оборонну допомоги не лише на час війни, але й на період миру.

Надати системи Patriot та цілі бойові ескадрилі, які включатимуть F-16, але не обмежуються ними.

Постачати конкретні обсяги озброєння і співпрацювати у посиленні оборонної промисловості.

Сприяти притягненню Росії до відповідальності за війну та компенсації збитків, завданих ударами, зокрема шляхом використання заморожених активів країни – агресорки для захисту та відбудови України.

Також в угоді йдеться, що вона є містком до майбутнього членства України в НАТО.